«Ходим в резиновых сапогах»: фекальное озеро появилось в девятиэтажке в центре Волгограда





Фекальное озеро в подвале многоквартирного дома по улице Скосырева, 1б в Центральном районе Волгограда вот уже более недели душит местных жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, проблемы с затоплением и невыносимым запахом преследуют их уже не первый раз.





- Ситуация с запахом у нас появились еще в ноябре прошлого года. Тогда мы, не дождавшись помощи от управляющей компании и комитета жилищной политики, своими силами устранили течь и ведрами слили всю воду из подвала, - вспоминает житель одной из квартир дома Александр Капинос. – Но уже спустя три месяца, 27 февраля, нас снова затопило. Течь в трубе гигантских размеров. Натекло уже в подвал жижи на 40 сантиметров, мы спускаем в него только в рыбацких резиновых сапогах.

Повторное обращение в управляющую компанию «УК АГАТ» никаких результатов не принесло. По словам Александра, приехавшая на вызов аварийная служба посмотрела на масштаб бедствия и молча ретировалась. Что делать дальше и куда обращаться за помощью, жители дома не знают.

В ООО «Концессии водоснабжения» в ответ на обращение ИА «Высота 102» сообщили, что в ночь с 3 на 4 марта по данному адресу на ул. Скосырева служба устранила порыв на наружных сетях водоотведения.

– Обращаем внимание, что работы по откачке стоков из подвала многоквартирного дома должна провести управляющая организация, – уточнили в пресс-службе организации.



В телефонном разговоре с корреспондентом информагентства представители управляющей организации в свою очередь пояснили, что мастер уже приступил к работам по откачке затопленного подвала.