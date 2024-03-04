Общество

«Ходим в резиновых сапогах»: фекальное озеро появилось в девятиэтажке в центре Волгограда

Общество 04.03.2024 11:18
0
04.03.2024 11:18


Фекальное озеро в подвале многоквартирного дома по улице Скосырева, 1б в Центральном районе Волгограда вот уже более недели душит местных жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, проблемы с затоплением и невыносимым запахом преследуют их уже не первый раз. 


- Ситуация с запахом у нас появились еще в ноябре прошлого года. Тогда мы, не дождавшись помощи от управляющей компании и комитета жилищной политики, своими силами устранили течь и ведрами слили всю воду из подвала, - вспоминает житель одной из квартир дома Александр Капинос. – Но уже спустя три месяца, 27 февраля, нас снова затопило. Течь в трубе гигантских размеров. Натекло уже в подвал жижи на 40 сантиметров, мы спускаем в него только в рыбацких резиновых сапогах. 

Повторное обращение в управляющую компанию «УК АГАТ» никаких результатов не принесло. По словам Александра, приехавшая на вызов аварийная служба посмотрела на масштаб бедствия и молча ретировалась. Что делать дальше и куда обращаться за помощью, жители дома не знают. 

В ООО «Концессии водоснабжения» в ответ на обращение ИА «Высота 102» сообщили, что в ночь с 3 на 4 марта по данному адресу на ул. Скосырева служба устранила порыв на наружных сетях водоотведения. 

Обращаем внимание, что работы по откачке стоков из подвала многоквартирного дома должна провести управляющая организация, –  уточнили в пресс-службе организации. 

В телефонном разговоре с корреспондентом информагентства представители управляющей организации в свою очередь пояснили, что мастер уже приступил к работам по откачке затопленного подвала. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.03.2024 15:46
Общество 04.03.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 15:04
Общество 04.03.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 14:06
Общество 04.03.2024 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.03.2024 11:55
Общество 04.03.2024 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 10:06
Общество 04.03.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 09:31
Общество 04.03.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 09:17
Общество 04.03.2024 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 06:25
Общество 04.03.2024 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 20:27
Общество 03.03.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 19:48
Общество 03.03.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 19:08
Общество 03.03.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 17:31
Общество 03.03.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 16:37
Общество 03.03.2024 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 14:15
Общество 03.03.2024 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 13:15
Общество 03.03.2024 13:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:46
Купеческий особняк в центре Волгограда спасают от обрушенияСмотреть фотографии
15:04
Метеорологи рассказали, когда волгоградцам доставать летнюю резину из гаражейСмотреть фотографии
14:06
Сын Героя России Ирины Яниной из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
13:09
Двоих волгоградцев обвиняют в убийстве медсестры из-за квартирыСмотреть фотографии
12:42
Банк Уралсиб выплачивает клиентам Киви Банка только страховое возмещениеСмотреть фотографии
11:59
Лежачий инвалид погиб на пожаре в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде псу с отрубленными лапами собрали за вечер 100 тыс. рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:18
«Ходим в резиновых сапогах»: фекальное озеро появилось в девятиэтажке в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
В Волгограде перепроверят планы развития региона после послания президента РФСмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области за гибель двоих человек в ДТП осудили женщину-водителяСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде точечно увеличили скорость интернета в одном из южных районовСмотреть фотографии
10:20
«Спартак» уверенно победил в ватерпольной СуперлигеСмотреть фотографии
10:06
Магнитная буря и температурные «качели» ждут волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области четвертые сутки ищут пропавшую пенсионеркуСмотреть фотографии
09:17
Александра Пахмутова опубликовала фото с замгубернатора Зиной МержоевойСмотреть фотографии
08:02
Матч «Ротора» и «Уфы» стал самым посещаемым во Второй лигеСмотреть фотографии
06:25
«А что это с ним?»: в Волгограде обновленный памятник морякам порыжелСмотреть фотографии
21:32
Под Волгоградом малыш выпил «Крот» для прочистки трубСмотреть фотографии
21:12
«В бой шли одни старики»: главный тренер объяснился за поражение «Ротора»Смотреть фотографии
20:27
Онкобольной из Михайловки получил лекарства после проверки СКСмотреть фотографии
19:48
Отец погибшего на СВО Героя России посетил в Волгограде Аллею СлавыСмотреть фотографии
19:08
«Однажды вез на своих плечах 60 килограммов»: курьер-велосипедист рассказал о работе в дождь и снег в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:20
«Зря мерзли?»: «Ротор» проиграл в первом домашнем матче 2024 года «Уфе»Смотреть фотографии
17:31
В Волгограде объявили сбор средств собаке с отрубленными лапамиСмотреть фотографии
16:37
Волгоградцев ждет усеченная рабочая неделяСмотреть фотографии
15:58
«Куда мы катимся?»: в Волгоградской области яйца за год подорожали на 83%Смотреть фотографии
15:11
Под Волгоградом в первый день весны 35-летний мужчина зарезал другаСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде выборы Президента связали со звездамиСмотреть фотографии
13:54
Женщину и ребенка госпитализировали после пожара в коммуналке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:15
Мизулина потребовала найти угрожавших расправой школьникам ВолжскогоСмотреть фотографии
 