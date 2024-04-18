«Уже 12 часов ждем аварийку»: в Волгограде оказалось некому устранить фекальный фонтан





17 апреля в Центральном районе Волгограда вновь произошло коммунальное ЧП. По адресу ул. Скосырева, 1б, корпус 2, в подвальном помещении произошёл засор канализации. Довольно распространённая проблема, которая в большинстве случаев решается за считанные минуты, обернулась для жильцов девятиэтажного здания настоящей трагедией. Из-за ненадлежащего аварийного обслуживания дома, собственники вот уже 15 часов вынуждены беспомощно наблюдать, как коммунальные стоки уничтожают жилые помещения.







- Вода начала переливаться из унитаза 17 апреля примерно в 18:00. Я многократно пыталась дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу «УК Агат», но весь вечер никто не брал трубку, — рассказала ИА «Высота 102» жительница комнаты № 104 Наталья Красноперова.

Отчаявшись напрямую достучаться до коммунальщиков, женщина обратилась по единому номеру вызова экстренных служб 112. Диспетчер приняла заявку в 20:00 и пообещала передать в управляющую компанию. Однако прошёл час, другой, а в утопающую в фекалиях квартиру никто так и не приехал.

- Ситуация ужасная. По сути, получается, хоть утони в этом болоте, всё равно никто не приедет. Мы никому не нужны. Здесь вонь стоит невозможная. Мебель, стены, одежда — всё плавает. А у меня ребёнок маленький. Мне некуда его даже отсюда отправить. Уже поздней ночью я попыталась позвонить в другие управляющие компании, которые работают в нашем районе, чтобы хотя бы они помогли, если уж и не прочистить засор, то перекрыть воду. Но все отказались. Говорят: «мы вас не обслуживаем, звоните в свою аварийку», - добавила собственница.

Поначалу коммунальные стоки уходили в подпольное пространство, но, заполнив его, начали подтапливать и соседние помещения.

- Пыталась остановить этот фекальный поток с помощью одежды, тряпок всяких. Но всё бесполезно. Слишком много воды.

Доведённая до отчаяния женщина всю ночь обрывала телефоны и экстренных служб, и диспетчерской управляющей компании. По словам собственницы, лишь 18 апреля в 5:30 оператор всё же сняла трубку и с неохотой оформила заявку на вывоз аварийной бригады.

Однако и после этого в дом так никто и не приехал.

- Утром, естественно, все начали принимать душ, ходить в туалет, умываться, и это всё с новой силой хлынуло ко мне в комнату. Я не знаю, что делать и у кого ещё мне вымаливать помощи, — сетует Наталья.

Редакция ИА «Высота 102» попыталась уточнить в аварийно-диспетчерской службе ООО «УК Агат», на каком этапе находится исполнение заявки волгоградки, однако ни на одну из многочисленных попыток дозвониться в диспетчерской не ответили.

В приёмной ООО «УК Агат» трубку взяли, однако затруднились по существу прокомментировать ситуацию, сообщив, что в настоящее время в организации происходит смена директоров. Новый руководитель ещё не вступил в должность, а предыдущий практически не появляется в офисе организации.

Однако пересменка в административном крыле — далеко не единственная проблема компании. Как выяснилось, мастер, отвечающий за обслуживание девятиэтажки, заболел. Вот и получается, что многоквартирный дом живёт своей жизнью, а управляющая компания — своей. При этом, пожалуй, то немногое, что их всё же связывает — это платёжные документы, которые, несмотря ни на смену руководства, ни на недуги сотрудников организации, исправно начисляются в начале каждого нового месяца.

Напомним, полтора месяца назад схожая ситуация сложилась в соседнем девятиэтажном здании по адресу ул. Скосырева, 1б. Тогда из-за засора канализационного стояка фекалиями оказался затоплен подвал девятиэтажного здания. Оба многоквартирных дома обслуживает ООО «УК Агат».