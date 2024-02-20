В Волгограде жильцы дома на ул. Скосырева три года оплачивали фантазии УК





Жители многоквартирного дома по улице Скосырева, 1б более трех лет оплачивали завышенные суммы за коммунальные и несуществующие услуги. Как сообщили V102.RU в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, при начислении УК завышала площади жилых и нежилых помещений, включала в квитанции стрижку и поли газона, очистку приямков, которых никогда не было на территории многоквартирного дома.

По информации открытых источников, отвечала за состояние дома на тот период времени ООО «УК ОМЕГА».

– По мнению проживающих в многоквартирном доме граждан, начисление платы за отопление, ремонт и содержание жилого помещения долгое время производится с нарушениями законодательства. Обращения горожан в надзорные органы положительного результата не принесли, – поясняет омбудсмен. – Проверочные действия в рамках рассмотрения жалобы волгоградцев выявили нарушения в действиях управляющей организации.

Проверка проводилась с участием управляющих компаний. Так, например, сотрудниками ООО «Концессия теплоснабжения» было установлено, что в доме на ул. Скосырева с октября 2020 общедомовой счетчик тепловой энергии находился в неисправном состоянии. При этом, несмотря на вынесенное по иску жительницы дома Тамары М. судебное решение, которое обязало управляющую организацию ввести в эксплуатацию общедомовой счетчик, до настоящего времени этого так и не произошло.

По выявленным нарушениям главе администрации Центрального района органами прокуратуры внесено представление. Устранение нарушений взято прокуратурой Центрального района Волгограда и волгоградским Уполномоченным по правам человека на особый контроль.