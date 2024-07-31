Расследования

Волгоградцы из «фекального» дома дошли до Первого и Бастрыкина

Расследования 31.07.2024 19:36
0
31.07.2024 19:36


Жители Волгограда, проживающие в доме №1Б по ул. Скосырева, дошли до Первого канала, где в прямом эфире рассказали о несчастьях, свалившихся на них за последние годы. Как сообщает ИА «Высота 102», на проблемы волгоградцев, рассказанные ими в программе «Мужское / Женское», уже обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, о проблемах жильцов девятиэтажки на ул. Скосырева в Волгограде корреспонденты информагентства только с начала 2024 года рассказывали трижды. Так, например, в феврале стало известно о том, что горожане, проживающие в доме №1Б, на протяжении трех лет оплачивали в прямом смысле слова фантазии УК. При начислении платы за ЖКУ организация завышала площади жилых и нежилых помещений, включала в квитанции стрижку и полив газона, очистку приямков, которых никогда не было на территории многоквартирного дома. 

Всего через пару недель – в марте 2024 года – волгоградцы столкнулись с новой бедой. Тогда в их доме образовалось фекальное озеро. И если в первый месяц весны нечистоты всего лишь не давали нормально дышать жильцам дома, то уже в апреле собственники квартир встретились с ними воочию.  

Однако, как рассказали 31 июля в прямом эфире федерального телеканала волгоградцы, затопленные фекалиями подвалы – малая толика их бед. Гнилые трубы, замыкания проводки, разбитые окна и двери, разрушающиеся балконы дополняют мрачных красок их существованию. 

– С 2016 года дом стоит на балансе города, а большинство квартир — муниципальные, – утверждают ведущие популярного шоу на Первом. – Управляющие компании меняются по несколько раз в год, но результатов это не приносит. Неоднократные обращения в администрацию города не сдвинули ситуацию с мертвой точки. Жители дома по улице Скосырева считают себя брошенными местными властями и очень надеются на то, что на ситуацию с их домом обратят внимание после выхода в эфир программы «Мужское / Женское». 

И на ситуацию действительно обратили внимание, но уже в СКР. Здесь сообщили о возбуждении уголовного дела. 

– В программе одного из федеральных телеканалов обсуждались ненадлежащие условия, с которыми вынуждены мириться жильцы одного из домов города Волгограда. Они сообщили о многочисленных серьезных нарушениях обслуживания дома управляющей компанией, создающих угрозу жизни и здоровью жильцов, а также о бездействии в связи с этим контролирующих и надзорных органов. Следственным управлением СУ СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – сообщили в пресс-службе СК России. 

Главой СКР руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову поручено доложить о ходе расследования уголовного дела.

Фото, видео: «Мужское / Женское» / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.07.2024 16:38
Расследования 31.07.2024 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2024 16:15
Расследования 31.07.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 18:20
Расследования 30.07.2024 18:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 16:12
Расследования 30.07.2024 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 15:37
Расследования 30.07.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 12:24
Расследования 30.07.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 09:27
Расследования 30.07.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 06:38
Расследования 30.07.2024 06:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 18:05
Расследования 29.07.2024 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 17:18
Расследования 29.07.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 16:51
Расследования 29.07.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 13:59
Расследования 29.07.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 13:51
Расследования 29.07.2024 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 12:34
Расследования 29.07.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 11:16
Расследования 29.07.2024 11:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:57
Синоптики разочаровали волгоградцев жарой до +35 в начале августаСмотреть фотографии
21:16
На волгоградских бахчах оценивают ущерб после губительного градаСмотреть фотографии
20:44
«Динамо-Синара» завершило сбор в СочиСмотреть фотографии
20:23
Очевидцы сняли на видео полыхающую степь под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
Волгоградцы из «фекального» дома дошли до Первого и БастрыкинаСмотреть фотографии
19:21
В центре Волгограда двое торопыг разбили автомобили: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
В Волгоградской области на 4 месяца назначат регоператора по сбору ТКОСмотреть фотографии
17:36
После крушения поезда под Волгоградом в Госдуме задумались о строительстве платных переездовСмотреть фотографии
17:17
Жуткие кадры наезда на пешехода запечатлел видеорегистратор в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В Волгограде полицейские нашли таксиста после езды на набережной по тротуаруСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде посты с нацсимволикой в соцсети объявили вне законаСмотреть фотографии
16:20
Банк России спрогнозировал снижение урожая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
Братьев-решал задержали в Волгограде за дачу взятки в криптовалюте. СК возбудил делоСмотреть фотографии
16:14
Футболистки «Ротора» вернулись домой с медалямиСмотреть фотографии
15:56
Авиалесоохрана предупредила об особом риске в Волгоградской области в августеСмотреть фотографии
14:36
За ремонт и строительство дорог в Волгоградской области будут вручать медалиСмотреть фотографии
13:49
В Камышине семьям трех бойцов СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
13:45
В Волгоградской области выбрали главу района «коммунальных катастроф»Смотреть фотографии
13:38
Ущерб от схода поезда под Волгоградом могут взыскать с водителя КАМАЗаСмотреть фотографии
13:12
Волгоградские динамовки победно стартовали на московском этапе чемпионата по пляжному гандболуСмотреть фотографии
12:52
Юрист и полицейский пожаловались на судей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:39
Вице-мэром Волгограда по ЖКХ станет мэр Элисты в отставке ТепшиновСмотреть фотографии
12:37
Запрет на движение грузовиков на мосту через Волжскую ГЭС продлили до 1 сентябряСмотреть фотографии
12:26
Свадьба в противогазах? Под ЗАГСом в Котово скопилось фекальное озероСмотреть фотографии
12:17
Металлурги «Красного Октября» выпустили в Волгу 37 тысяч мальков осетраСмотреть фотографии
11:57
Путин подписал указ о выплате с 1 августа бойцам СВО 400 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:48
Московские поезда сообщением с Волгоградом идут с задержкойСмотреть фотографии
11:03
Убийственный град пробил насквозь арбузы в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде обновили данные о состоянии пострадавших при крушении поездаСмотреть фотографии
10:26
Клиенты Tele2 могут купить SIM с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетовСмотреть фотографии
 