Волгоградцы из «фекального» дома дошли до Первого и Бастрыкина





Жители Волгограда, проживающие в доме №1Б по ул. Скосырева, дошли до Первого канала, где в прямом эфире рассказали о несчастьях, свалившихся на них за последние годы. Как сообщает ИА «Высота 102», на проблемы волгоградцев, рассказанные ими в программе «Мужское / Женское», уже обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, о проблемах жильцов девятиэтажки на ул. Скосырева в Волгограде корреспонденты информагентства только с начала 2024 года рассказывали трижды. Так, например, в феврале стало известно о том, что горожане, проживающие в доме №1Б, на протяжении трех лет оплачивали в прямом смысле слова фантазии УК. При начислении платы за ЖКУ организация завышала площади жилых и нежилых помещений, включала в квитанции стрижку и полив газона, очистку приямков, которых никогда не было на территории многоквартирного дома.

Всего через пару недель – в марте 2024 года – волгоградцы столкнулись с новой бедой. Тогда в их доме образовалось фекальное озеро. И если в первый месяц весны нечистоты всего лишь не давали нормально дышать жильцам дома, то уже в апреле собственники квартир встретились с ними воочию.

Однако, как рассказали 31 июля в прямом эфире федерального телеканала волгоградцы, затопленные фекалиями подвалы – малая толика их бед. Гнилые трубы, замыкания проводки, разбитые окна и двери, разрушающиеся балконы дополняют мрачных красок их существованию.

– С 2016 года дом стоит на балансе города, а большинство квартир — муниципальные, – утверждают ведущие популярного шоу на Первом. – Управляющие компании меняются по несколько раз в год, но результатов это не приносит. Неоднократные обращения в администрацию города не сдвинули ситуацию с мертвой точки. Жители дома по улице Скосырева считают себя брошенными местными властями и очень надеются на то, что на ситуацию с их домом обратят внимание после выхода в эфир программы «Мужское / Женское».

И на ситуацию действительно обратили внимание, но уже в СКР. Здесь сообщили о возбуждении уголовного дела.

– В программе одного из федеральных телеканалов обсуждались ненадлежащие условия, с которыми вынуждены мириться жильцы одного из домов города Волгограда. Они сообщили о многочисленных серьезных нарушениях обслуживания дома управляющей компанией, создающих угрозу жизни и здоровью жильцов, а также о бездействии в связи с этим контролирующих и надзорных органов. Следственным управлением СУ СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – сообщили в пресс-службе СК России.

Главой СКР руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову поручено доложить о ходе расследования уголовного дела.

Фото, видео: «Мужское / Женское» / t.me