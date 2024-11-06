Киберпреступник из Татарстана выкрал у волгоградской пенсионерки 1,3 млн

В Республике Татарстан задержали 21-детнего местного жителя,
который подозревается в хищении 1,3 миллионов рублей у 76-летней пенсионерки из
Волгограда. Как сообщили V102.RU, в региональном главке
МВД, женщина обратилась с заявлением в полицию после исчезновения крупной суммы
со счета.
Полиции удалось выяснить, что банковские операции проводятся
на территории Татарстана и выехали в служебную командировку, где и задержали юного
киберпреступника. Выяснилось, что молодой человек является одним из членов
преступной группы. В частности, он отвечал за дропы - предоставление карт
обычных граждан для совершения мошенничеств.
– В ходе обыска у фигуранта полицейские обнаружили десятки
мобильных телефонов и банковских карт, используемых в противоправной
деятельности. Подозреваемый доставлен в Волгоград, ему избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, – рассказали
в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области