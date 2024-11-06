Расследования

Киберпреступник из Татарстана выкрал у волгоградской пенсионерки 1,3 млн

Расследования 06.11.2024 12:30
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06.11.2024 12:30


В Республике Татарстан задержали 21-детнего местного жителя, который подозревается в хищении 1,3 миллионов рублей у 76-летней пенсионерки из Волгограда. Как сообщили V102.RU, в региональном главке МВД, женщина обратилась с заявлением в полицию после исчезновения крупной суммы со счета.

Полиции удалось выяснить, что банковские операции проводятся на территории Татарстана и выехали в служебную командировку, где и задержали юного киберпреступника. Выяснилось, что молодой человек является одним из членов преступной группы. В частности, он отвечал за дропы - предоставление карт обычных граждан для совершения мошенничеств.


– В ходе обыска у фигуранта полицейские обнаружили десятки мобильных телефонов и банковских карт, используемых в противоправной деятельности. Подозреваемый доставлен в Волгоград, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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