В Волгограде грузовик протаранил пассажирский автобус

5 ноября в Дзержинском районе Волгограда попал в ДТП пассажирский автобус, обслуживающий маршрут №35 «Больничный комплекс — Речпорт». Как сообщает ИА «Высота 102», транспортное средство протаранил грузовик. Последствия аварии очевидцы засняли на видео.
Столкновение произошло у заправки «Лукойл». Рефрижератор Hyundai, выезжая на бульвар 30-летия Победы, влетел автобусу в бок.
Судя по опубликованным кадрам, удар пришёлся по средней площадке. Салон автобуса существенных повреждений не получил, однако транспортное средство частично лишилось остекления.
Отметим, по информации свидетелей происшествия, пострадавших в аварии нет. Благодаря стечению обстоятельств все участники ДТП отделались лишь небольшим испугом.
Фото и видео: Волгоград поймёт / t.me