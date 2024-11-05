В Волгограде самосвал сбил пешехода на ул. П. Осипенко





В Дзержинском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», утром на ул. П. Осипенко самосвал задавил пешехода.







- В 10:20 водитель, управляя грузовым автомобилем Shacman, напротив дома №1 «Б» на ул. П. Осипенко совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, на место оперативно прибыла скорая, однако спасти пострадавшего не удалось. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области