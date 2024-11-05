



Развитие промышленного комплекса Волгоградской области в предстоящие десять лет сегодня, 5 ноября, обсудил с отраслевыми экспертами губернатор региона Андрей Бочаров. Данному вопросу, сообщает ИА «Высота 102», глава области посвятил очередную стратегическую сессию.

Открывая мероприятие, Андрей Бочаров напомнил о работе, проделанной за предыдущие годы:

– За прошедшее десятилетие нами совместно с президентом нашей страны, правительством России, с министерством промышленности и торговли, областным Советом директоров, с трудовыми коллективами промышленных предприятий Волгоградской области, с экспертами, с общественностью уже проделана масштабная работа в отрасли промышленности, решены первоочередные отраслевые задачи, обеспечен выход на траекторию уверенного индустриально-промышленного роста и развития. Проведенная работа является основой, базой для решения более сложных задач развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета нашей страны, реализации в Волгоградской области индустриально-промышленных проектов нового уровня – современных, прорывных, инновационных, импортозамещающих и импортооопережающих.

На первом плане сегодня – вопросы повышения производительности труда, углубления кооперационных связей, формирования кластеров, взаимодействия с крупными корпорациями, расширения кадровой базы, активизации участия предприятий в научных исследованиях и опытных разработках, внедрения передовых технологий.

– Региональная промышленность приобретает мультиформатный характер, – убежден Андрей Бочаров. – Наряду с индустриальными гигантами в отрасли работают и развиваются абсолютно новые, с нуля созданные инновационные производства, которые имеют возможность оперативно реагировать на меняющийся спрос и быстро перестраивать свою производственную и сбытовую деятельность в соответствии с меняющимися запросами рынка

В случае изменения ситуации, конъюнктуры, спроса, рынков сбыта, по словам Андрея Бочаров, в утвержденные сегодня планы будут оперативно вноситься необходимые корректировки с целью поддержки производственного комплекса Волгоградской области и трудовых коллективов промышленных предприятий.

Как было озвучено в ходе стратегической сессии, Волгоградской области на сегодня удается системно решать задачи диверсификации промышленности и ТЭК, перехода к более сбалансированной отраслевой структуре. Упор при этом делают не только на добыче, но и на глубокой переработке ресурсов. Важнейшую роль в реализации промышленной политики играет работа с инвесторами.

Так, с 2014 по 2023 годы в Волгоградской области реализовали 155 инвестпроектов на сумму более 381 млрд рублей, создано более 9,5 тыс. рабочих мест. Это и новое производство по добыче калийной руды и выпуску калийных удобрений «ЕвроХим-ВолгаКалий», и проект строительства первого в ЮФО малотоннажного СПГ-комплекса, и несколько проектов «ЛУКОЙЛа» на площадке ВНПЗ. Продолжается развитие таких предприятий как: «РУСАЛ Волгоград», ОАО «Волгограднефтемаш», Волгоградский филиал АО «Северсталь канаты», АО «Волжский трубный завод», АО «Корпорация Красный октябрь», ООО «Глобал Кемикал», ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», ООО «УК «Волма», ООО «ТД «ГраСС», ОАО «Волжский абразивный завод» и другие.

До 3036 года в Волгоградской области планируют реализовать еще 40 ключевых проектов общей стоимостью порядка 1 трлн рублей, которые дадут 13,5 тыс. новых рабочих мест.

При всем этом, как уточнил Андрей Бочаров, за 10 лет промышленники стали более щепетильно относиться и к вопросам экологической безопасности.

– Мы начинали нашу работу по этому направлению в условиях, когда предприятия и бизнес рассматривали расходы на экологию как неважные и неактуальные, и зачастую ими просто пренебрегали. Принятые меры позволили за достаточно короткий период изменить ситуацию и подходы промышленных предприятий к защите экологии. Реализация экологических программ стала обязательной, системной, последовательной, и расценивается уже не как избыточные расходы, а как абсолютно необходимые инвестиции в настоящее и будущее региона и всей нашей страны, – подчеркнул волгоградский губернатор.

В Волгоградской области, отметим, созданы солнечные электростанции и ветропарки, расширяется инфраструктура для применения газомоторного топлива.