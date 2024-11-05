Трое детей от года до 9-ти пострадали в ДТП в Волгоградской области





В Кумылженском районе Волгоградской области трое детей в возрасте одного года, шести и девяти лет пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Также в больницу доставлена 39-летняя женщина.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП с пострадавшими произошло накануне, 4 ноября, в 222-м километре автодороги «Жирновск-Вешенская».

– По предварительной информации, в 13-30 водитель Renault Logan не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак. В результате ДТП 39-летняя, годовалый, 6-летний и 9-летний пассажиры автомобиля доставлены в медучреждение, – сообщили в главке.