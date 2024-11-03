



В дорожно-транспортном происшествии в Старополтавском районе Волгоградской области погиб водитель автомобиля «ВАЗ -2112». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла сегодня ранним утром, 3 ноября, на 24 километре автодороги «Гмелинка-Торгун».





- 36-летний водитель «ВАЗ -2112» не справился с управлением и совершил съезд с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте, - рассказали в региональном главке МВД.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области