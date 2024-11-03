Происшествия

Водитель перевернувшегося «ВАЗа» погиб на трассе в Волгоградской области

Происшествия 03.11.2024 15:09
0
03.11.2024 15:09


В дорожно-транспортном происшествии в Старополтавском районе Волгоградской области погиб водитель автомобиля «ВАЗ -2112». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла сегодня ранним утром, 3 ноября, на 24 километре автодороги  «Гмелинка-Торгун». 



- 36-летний водитель «ВАЗ -2112» не справился с управлением и совершил съезд  с последующим опрокидыванием.  В результате ДТП  водитель скончался на месте, - рассказали в региональном главке МВД. 

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
03.11.2024 13:49
Происшествия 03.11.2024 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 11:33
Происшествия 03.11.2024 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 10:41
Происшествия 03.11.2024 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 09:48
Происшествия 03.11.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 07:50
Происшествия 03.11.2024 07:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2024 20:59
Происшествия 02.11.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2024 19:05
Происшествия 02.11.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2024 16:05
Происшествия 02.11.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2024 12:04
Происшествия 02.11.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2024 10:50
Происшествия 02.11.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2024 10:20
Происшествия 02.11.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2024 20:20
Происшествия 01.11.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2024 19:35
Происшествия 01.11.2024 19:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2024 17:53
Происшествия 01.11.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2024 17:08
Происшествия 01.11.2024 17:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:48
Бастрыкин потребовал разобраться с пробкой на мосту через канал на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:58
Волжане собрали очередной гумконвой для бойцов СВОСмотреть фотографии
16:11
Без оптимизма: «Каустик» проиграл в 11-й раз подрядСмотреть фотографии
15:50
Екатерина Мизулина возложила цветы на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:09
Водитель перевернувшегося «ВАЗа» погиб на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Куда сдать старые книги: публикуем список адресов в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:49
Волгоградцы обсуждают видео с лежащей на дороге женщинойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Волгоградцы пройдут крестным ходом по центральным улицамСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде вторые сутки ищут пропавшего голубоглазого пенсионераСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцы по решению депутатов сутки проведут в СталинградеСмотреть фотографии
11:33
Пожар разбудил жильцов девятиэтажного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:02
Женский «Спартак-Волгоград» показал две разные игры в матчах с «Евразией»Смотреть фотографии
10:59
В Урюпинске школьник перевел с карты матери 30 тысяч на счет мошенникамСмотреть фотографии
10:41
В массовом ДТП на севере Волгограда погиб водитель «Нивы»Смотреть фотографии
10:20
МЧС предупредило волгоградцев о шторме с ливнями и мокрым снегомСмотреть фотографии
09:48
В центре Волгограда иномарка снесла на пешеходном переходе женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
В Волгограде прекращается движение четырех речных маршрутовСмотреть фотографии
08:32
Жители Волгоградской области сняли светящийся космический «поезд» в небеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Минобороны: в Волгоградской области отражена атака БПЛАСмотреть фотографии
07:40
Защитник «Ротора» может сыграть в матчах УЕФАСмотреть фотографии
07:30
Мокрый снег и гололедицу пообещали волгоградцам в начале новой неделиСмотреть фотографии
21:38
В Госавтоинспекции предупредили волгоградцев о снеге и гололедицеСмотреть фотографии
20:59
Под Волгоградом 14-летний подросток убил пенсионера из-за велосипедной рамыСмотреть фотографии
20:18
Главный тренер «Ротора» назвал причины поражения в матче с «Енисеем»Смотреть фотографии
19:57
У здания Волгоградского ТЮЗа установят стеклянный водопад за 9,3 млн рублейСмотреть фотографии
19:05
Шагнул в неизвестность: в Волгограде очевидцы спасли провалившегося в яму пенсионераСмотреть фотографии
18:17
Хорошее начало? Бастрыкина вновь заинтересовало отсутствие тепла в домах ВолгоградаСмотреть фотографии
17:22
«Становится тревожно»: «Ротор» со счетом 0:2 проиграл на выезде «Енисею»Смотреть фотографии
17:07
Банк Уралсиб повысил ставку начисления по карте «Прибыль» до 18% годовыхСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде жильцы экс-общежития выживают без отопления и под водопадом сточных водСмотреть фотографииCмотреть видео
 