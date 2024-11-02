Федеральные новости

«Единая Россия» выступила за увеличение финансирования регионов

Федеральные новости 02.11.2024 12:39
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02.11.2024 12:39


Партия проработала поправки ко второму чтению бюджета и предлагает увеличить финансирование агропромышленного комплекса, науки, спорта и регионов, сообщает сайт ER.ru.
Поправки «Единой России» ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии с членами Правительства, которую провёл председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что партия при работе над главным финансовым документом страны с кабмином достигла главной цели - финансирования Послания Президента и положений народной программы партии.
– Учтены многомиллиардные ассигнования, которые требуются для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, модернизации ЖКХ. Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе – на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры, – напомнил Дмитрий Медведев. – При этом, необходимо обратить внимание на ряд задач, которые должны быть обеспечены достаточным финансированием. 
В частности, «Единая Россия» предлагает увеличить субсидии на АПК, в том числе на развитие сельских территорий, проведение мелиорации, приобретение сельхозтехники на условиях льготного лизинга, сохранение водных биологических ресурсов. Также планируется продолжить реализацию индивидуальных программ регионального развития.
– Они стартовали пять лет назад и успешно себя зарекомендовали. Решение об их продлении принято Президентом. Напомню, что на каждую из таких программ нужно предусмотреть в бюджете по 1 миллиарду рублей ежегодно в период 2025-2030 годов. Кроме того, для жителей многих территорий остаётся актуальным вопрос развития региональной дорожной сети, – сказал Медведев.
Помимо этого, предлагается увеличить финансирование науки и научных проектов под руководством ведущих учёных, продолжить программу профессиональной ориентации школьников и расширить финансирование статей бюджета, обеспечивающих развитие физкультуры и спорта и своевременную иммунизацию населения.
– Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах – по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни,  отметил Дмитрий Медведев.
Ещё одно предложение – увеличить расходы бюджета на меры поддержки русского языка и культуры, в том числе в государствах-партнёрах, где в школах ведётся обучение на русском. Кроме того, при работе над бюджетом партия предложила выделить дополнительные субсидии на программы реабилитации инвалидов, что позволит улучшить качество услуг не менее чем для 1,7 миллиона инвалидов ежегодно.
Как отметил министр финансов Антон Силуанов, поправки в бюджет будут профинансированы.
– Это отдых детей, дополнительные ресурсы оздоровления. Молодёжное предпринимательство, ресурсы на проект «Регион для молодых», реабилитация и абилитация инвалидов, поддержка села. Вы сказали, что ресурсы необходимо добавить на комплексное развитие сельских территорий и поддержку лизинга сельхозтехники, мелиорации. Дополнительные источники мы нашли. Блок дополнительных поправок связан с поддержкой русского языка. Речь идёт о поставках учебников, о поддержке славянских университетов. На это также нашли дополнительные источники финансирования. Поддержка фонда «Защитники Отечества» – он тоже получит необходимое финансирование. И, соответственно, поддержка субъектов РФ, – подчеркнул он.
По итогам заседания программной комиссии врио секретаря Генсовета Владимир Якушев сообщил, что партия оформит представленные предложения и внесёт их в Госдуму к 5 ноября. 
Напомним, 24 октября «Единая Россия» проголосовала за проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Работу над документом велась вместе с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями Президента.
Фото с сайта ER.RU

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