Под Волгоградом на саратовской трассе грузовик Scania раздавил «Ладу»





1 ноября в Дубовском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась вечером, в тёмное время суток у съезда с федеральной трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград» к селу Стрельноширокое.

- В 19:30 на 619 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомашин «Лада Гранта» под управлением 73-летнего жителя Сургута и грузового автомобиля Scania под управлением 48-летнего жителя Оренбурга, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, водитель легкового автомобиля не заметил мчащийся грузовик и выехал на встречную полосу. В результате аварии автомобиль «Лада» получил серьёзные повреждения

Отметим, на место ДТП оперативно прибыли медики, однако помочь пенсионеру специалисты уже не смогли. От полученных травм мужчина скончался.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области