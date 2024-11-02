



В Волгограде муниципальное предприятие «Северное» готовится приступить к обновлению моста через Волгу. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты планируют пересмотреть систему безопасности объекта, оснастив сооружение новыми камерами, а также металлодетекторами и сканерами паров взрывчатых веществ.

Работы будут выполнены волгоградским субподрядчиком ООО «Резонанс» в рамках ранее заключённого соглашения между бюджетной организацией и комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Согласно проектно-сметной документации, исполнителю предстоит произвести ограждение 10 опор сооружения, отремонтировать здание единого пункта управления, а также стационарных постов охраны. На последних будут оборудованы пункты досмотра, оснащённые рамочными металлодетекторами и сканнерами паров взрывчатых веществ.

Также предусмотрена установка 302 новых камер, 170 громкоговорителей и оборудования, позволяющего отслеживать плотность движения по мосту автомобилей.

Кроме того, исполнителю предстоит разработать и согласовать со всеми контролирующими структурами всю необходимую документацию на производимые работы.

Отметим, на эти цели МБУ «Северное» выделило 267 млн рублей. Обновление моста должно быть произведено до 30 сентября 2025 года.