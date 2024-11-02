Спорт

Стало известно, кто сыграет за Сирию в футбольном матче в Волгограде

Спорт 02.11.2024 06:05
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02.11.2024 06:05


На товарищеский матч со сборной России 19 ноября на «Волгоград Арене» Сирия приедет с профессиональными футболистами, сообщает V102.RU со ссылкой на Sport24.

31 октября, в «Спорт-Экспрессе» появилась информация, что в первом контрольном поединке сборной России с Брунеем, который должен пройти 15 ноября в Краснодаре, азиатская команда будет играть любителями, так как у профессиональных спортсменов и членов сборной на эти сроки запланированы отпуска. Это заявление вызвало скандал. По договору, с россиянами должна была встречаться главная сборная страны. 

Однако затем в комментарии для Sport24 руководитель отдела соревнований Ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена прояснила данную информацию.

- Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные. В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких, как свадьба и другие срочные дела. Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность, — заявила Картиена в интервью корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири, в свою очередь, в комментарии для Sport24 рассказал, что сборная с Ближнего Востока в Волгограде будет представлена исключительно профессионалами.

- У нас есть контракт с РФС, в котором указано, что в игре участвуют профессионалы. От сборной Сирии в Волгоград поедут только профессиональные игроки, которые являются членами национальной команды. Любителей или игроков, которые не привлекались в профессиональные команды, не будет, — заверил Амири.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина примет соперников из Сирии в товарищеском матче 19 ноября на «Волгоград Арене». Начало встречи, которую в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», в 19-30 ч. 

Отметим, что сборная Сирии является участником плей-офф Кубка Азии — 2024. С конца августа команду возглавляет испанский специалист Хосе Лана, приводивший свою родную сборную к победе на юношеском чемпионате Европы возрастной категории до 19 лет в этом году. 

Фото: Российский футбольный союз vk.com

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