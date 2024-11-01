Происшествия

Под Волгоградом вентилятор спалил гараж

Происшествия 01.11.2024 13:25
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01.11.2024 13:25


Происшествие случилось 30 октября в рабочем поселке Октябрьский. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, в гараже на площади в 32 квадратных метра произошел пожар. 

Огнеборцы оперативно потушили возгорание. Как оказалось, причиной пожара стал вентилятор. Он вспыхнул из-за короткого замыкания. 

Фото МЧС РФ

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