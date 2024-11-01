Под Волгоградом вентилятор спалил гараж





Происшествие случилось 30 октября в рабочем поселке Октябрьский. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, в гараже на площади в 32 квадратных метра произошел пожар.





Огнеборцы оперативно потушили возгорание. Как оказалось, причиной пожара стал вентилятор. Он вспыхнул из-за короткого замыкания.





Фото МЧС РФ