В горсаду Волгограда сносят здание бывшего бара Harat's Pub





В Центральном районе Волгограда завершаются работы по демонтажу неэксплуатируемого много лет здания бара Harat's Pub, расположенного на территории парка у бывшего кинотеатра «Победа», сообщает V102.RU. На его месте в скором времени появится детский городок «Эльфийские домики».

На сегодняшний день здание практически разобрано: рабочие при помощи спецтехники загружают в самосвалы оставшиеся от сноса объекта бетонные и металлические конструкции. По завершению работ на территории у Дома детства, который сейчас располагается в бывшей «Победе», появится большая интерактивная площадка для детей.





- Согласно разработанной концепции, на территории у Дома детства подрядчик установит световую инсталляцию по мотивам сказки «12 месяцев», помимо этого здесь предусмотрены детские игровые развивающие панели «Лабиринт», «Архитектор», «Крестики-нолики», детский городок «Эльфийские домики». Также на данном участке будет проведено дополнительное озеленение, - рассказали в пресс-службе мэрии.





Напомним, питейное заведение проработало на территории парка до 2019 года, после чего здание простояло закрытым до сегодняшних дней.





Фото: Леонид Луночкин / V102.RU