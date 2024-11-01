Дачные маршруты в Волгограде прекратят работу 5 ноября





В Волгограде в связи с окончанием дачного сезона «Метроэлектротранс» 5 ноября завершает работу сезонных маршрутов. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, последние рейсы будут выполнены 2,3 и 4 ноября.

Всего прекратят свою работу 12 сезонных автобусных маршрутов, которые осуществляют подвоз дачников к 14 СНТ по всему городу. В них волгоградцы могут оплатить проезд социальными проездными и транспортной картой «Волна». В дачный период льготники имеют право приобретать социальные проездные без предъявления справки о среднедушевом доходе.

В мэрии напоминают волгоградцам, что с 1 ноября необходимо предъявить в отделения МФЦ актуальную справку о доходах, для оформления социального проездного билета на общественный транспорт на ноябрь и последующие периоды.