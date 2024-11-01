В Волгограде назначили дату суда над Никитой Журавелем за госизмену

Расследования 01.11.2024 12:39
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01.11.2024 12:39
Первое судебное заседание по обвинению волгоградца Никиты Журавеля в госизмене состоится 14 ноября. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, дело в облсуде будет рассматриваться в закрытом режиме.
Напомним, 20-летний Никита Журавель обвиняется в сотрудничестве с представителем службы безопасности Украины, на которого он вышел по собственной инициативе.
В марте 2023 года фигурант уголовного дела направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, пролетающих самолетов военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России, - ранее сообщали в прокуратуре Волгоградской области.
Преступные действия Журавеля были пресечены сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также проводили расследование данного уголовного дела о госизмене. Вину в содеянном Журавель полностью признал.
Никита Журавель отбывает наказание в Чечне, где был осужден за сожжение Корана в Волгограде на три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.
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