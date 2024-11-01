Общество

Бывший кинотеатр «Родина» в Волгограде переделают для будущих патриотов

Общество 01.11.2024 13:17
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01.11.2024 13:17


Архитекторы Центра «ВЯЗ» разработали  дизайн-проект будущего молодежного центра патриотического воспитания в Волгограде, который разместится в бывшем кинотеатре «Родина». Как сообщили V102.RU в учреждении, специалисты поработали над созданием дизайна внутренних помещений здания согласно брендбуку «Росмолодежи». При разработке концепции использовались определенные цвета, материалы, мебель, декор.
Но в силу того, что здание бывшего кинотеатра «Родина» имеет статус объекта культурного наследия, специалисты были ограничены в действиях по изменению пространства. В итоге была  подобрана специальная подсветка в виде световых пилонов, позволяющих сформировать внутри здания атмосферу определенного мероприятия. Дизайн также предусматривает восстановление исторического облика помещения.
В будущем молодежном центре запланировано и создание двух больших тематических пространств. Одно из них будет представлять собой актовый зал в стиле «Роспатриота», а второе будет в виде многофункционального зала для проведения мероприятий различной направленности. 
Справка. В   июне 2024 года заявка Волгоградской области одержала победу во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых», проводимом Федеральным агентством по делам молодежи. Регион в 2025 году получит субсидию из федерального бюджета на реализацию программ комплексного развития молодежной политики.
Фото Центра «ВЯЗ»

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