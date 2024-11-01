Корни, укрепляющие будущее: династия ЕвроХим-ВолгаКалия стала участником масштабного форума

Общество 01.11.2024 15:23 Реклама
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01.11.2024 15:23 Реклама
Трудовая династия Кирьяновых, которая трудится на предприятии ЕвроХим-ВолгаКалий, приняла участие в ежегодном промышленно-энергетическом форуме предприятий «Пром-Энерго-Volga 2024», который состоялся в Волгограде.
Общий стаж работы семьи Кирьяновых на предприятии насчитывает почти 50 лет. Каждый из этой семьи занимает важное место в производственном процессе комбината и служит ярким примером преемственности трудовых традиций и профессионализма.
Во время форума ведущий специалист группы производственного контроля поверхностного комплекса Алексей Кирьянов, вместе со своей супругой Юлией – главным специалистом отдела по связям с общественностью, матерью Мариной, возглавляющей группу планирования, аналитики и отчетности и тёщей Еленой Кондрашовой - оператором пульта управления 5 разряда участка обогащения, приняли участие в экологической акции по высадке деревьев в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда, присоединившись к другим трудовым династиям Волгоградской области.
– На предприятии ЕвроХим-ВолгаКалия я работаю практически со дня его основания, с 2007 года, – рассказала Марина Кирьянова. – На наших глазах рылись котлованы, улучшалось социальное благоустройство города. Кроме меня на комбинате работают практически все члены нашей семьи. Я точно знаю, что у нашего предприятия большое будущее.
Форум объединил 22 династии из 11 предприятий Волгоградской области, каждая из которых внесла свой вклад в развитие промышленного потенциала региона. В этом году особое внимание было уделено экологическим инициативам. Высадка деревьев стала кульминацией форума, символизируя заботу о природе и продолжение традиций трудовых династий.
Мероприятие в Волгограде собрало семьи, для которых важно не только профессиональное развитие, но и экологическая ответственность. Высаженные в парке деревья станут напоминанием о том, что вклад трудовых династий – это не только производственные достижения, но и социальное и экологическое будущее региона.
– Сегодня в нашем мероприятии участвуют более десяти предприятий, в том числе стратегический партнер Волгоградской области – ЕвроХим-ВолгаКалий, – отметил первый заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Алексей Цалко – С этим предприятием мы работаем уже очень давно и отрадно, что на комбинате уже есть свои семейные династии! Мы желаем ЕвроХим-ВолгаКалию дальнейшего процветания и продолжения трудовых династий!
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneP3Wgyi8Cq
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