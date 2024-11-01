Происшествия

Приступ у водителя «ГАЗели» привел к тройному ДТП у больницы в Волгограде

Происшествия 01.11.2024 09:53
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01.11.2024 09:53


Столкновение двух микроавтобусов и иномарки, в котором пострадал один человек, произошло в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось из-за резкого ухудшения состояния здоровья 58-летнего водителя автомобиля «Газель NEXT».

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, он не справился с управлением и врезался в другую «ГАЗель», которая находилась впереди. От удара «Газель NEXT» отбросило на стоящий Mitsubishi Colt.

ДТП произошло напротив дома №74 по улице Землячки. Отметим, что по этому адресу находится больничный комплекс.

В результате происшествия водитель микроавтобуса, которому стало плохо, госпитализировали.  

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