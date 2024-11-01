



В Городищенском районе Волгоградской области на посту ДПС задержали 29-летнего пассажира маршрутного такси. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, мужчина перевозил сверток с наркотиком.





Инспекторы ДПС областной Госавтоинспекции на стационарном посту остановили маршрутку для плановой проверки. Служебная собака подала полицейским знак, что у одного из пассажиров может находиться запрещенное вещество. В ходе личного досмотра у пассажира были обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого и серого цвета.

Экспертиза экспертно-криминалистического центра показала, что изъятое вещество является N метилэфедрон. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области