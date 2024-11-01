Волгоградцам помогут в судебной борьбе с двумя фирмами микрозаймов

Жителям Волгограда и области, пострадавшим от действий двух недобросовестных микрофинансовых компаний, помогут в подготовке искового заявления в суд. Об этом, как передает V102.RU, сообщило территориальное управление Роспотребнадзора.

По информации Центробанка РФ, которая поступила в адрес управления, речь идет о микрофинансовых организациях ООО МКК «Твой.Кредит» и ООО МКК «М-Кредит», которые в течение 2023-2024 годов работали с многочисленными нарушениями, допуская увеличения сумм задолженностей по заключенным договорам займа.

- Указанные действия привели к систематическому введению заемщиков в заблуждение относительно существенных условий предоставления займов, переплате денежных средств со стороны заемщиков, и как следствие, повлекли неосновательное обогащение микрофинансовых компаний, - сообщили в управлении. - В настоящее время ООО МКК «Твой.Кредит» и ООО МКК «М-Кредит» частично осуществлен возврат заемщикам денежных средств, однако размер возвращенных денежных средств является незначительным, что предположительно свидетельствует об отсутствии у данных микрофинансовых компаний заинтересованности в устранении нарушений прав и законных интересов потребителей.

Отмечается, что пострадавшие от деятельности этих МФО могут обратиться в суд. Для оказания такой помощи необходимо обратиться в Консультационный центр для потребителей (г. Волгоград, ул.Ангарская, 3). При необходимости можно получить консультацию в устной форме по телефону 37-29-19.