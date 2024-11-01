Замерзающих жителей Котово услышал Александр Бастрыкин

Расследования 01.11.2024 14:20
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01.11.2024 14:20
Глава СК России поручил провести проверку по обращению жителей Котово Волгоградской области о нарушении их прав. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину котовчан было размещено в интернете. Они сообщили, что длительное время на теплотрассе регулярно происходят аварии, в результате чего коммунальный ресурс не поступает в жилые помещения и образовательные учреждения. Обращения граждан в коммунальные службы результатов не принесли.
Руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов должен будет доложить главе следственного комитета об обстоятельствах, которые привели к данной ситуации, а также по завершении проверки – о ее результатах.
Напомним, V102.RU уже неоднократно сообщало о проблемах с отопительным сезоном в городе коммунальных катастроф, которые усугубляются год от года. В итоге, несмотря на то, что районные власти более двух недель назад отчитались о начале отопительного сезона, на самом деле ресурс до сих пор не поступил в некоторые квартиры. При этом даже поданное тепло периодически исчезает, что доводит людей до отчаяния. На днях из-за очередного порыва на теплосети без тепла остались школа и несколько многоэтажек.
При этом люди возмущены отсутствием какой-либо связи с руководством района и города, грубостью диспетчеров аварийных служб, компании поставщика ресурса и, самое главное, не видят перспективы на улучшение ситуации в теплоснабжении населенного пункта. К слову, уже в ближайшие дни в Волгоградской области обещают резкое похолодание.
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