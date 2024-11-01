Общество

В Волгограде участок ул. им. Титова благоустроят за 32 млн рублей

Общество 01.11.2024 07:48
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01.11.2024 07:48


В Волгограде городские власти готовятся приступить к новому этапу благоустройства ул. им. Титова. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» объявило о поиске подрядной организации, которой предстоит обновить участок в границах ул. маршала Еременко и межквартального проезда многоквартирного дома №40 по ул. им. Титова.

Согласно проектно-сметной документации, работы охватят четную и нечетную стороны. Компании, выигравшей аукцион, предстоит обустроить карманы для парковки 39 автомобилей, установить 16 скамеек, проложить поливочный водопровод, а также смонтировать уличные светильники и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, запланирована вырубка старых деревьев и высадка новых растений.

На эти цели из бюджета выделено 32 млн рублей. Итоги конкурса должны быть подведены через неделю. Сдать объект подрядчику предстоит к 1 сентября 2025 года.

Отметим, ранее в 2023 году муниципалитетом было произведено благоустройство участка ул. им. Титова в границах ул. Таращанцев и малого пр. Ленина.

Фото: Администрация Волгоградской области

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