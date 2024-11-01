Дзержинский районный суд Волгограда постановил взыскать 315 тысяч 738 рублей с бывшего работника ОАО «РЖД», осужденного за мошенничество. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, мужчина, который работал в должности машиниста в ОАО «Российские железные дороги», был осужден за хищение средств у работодателя путем обмана.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда в октябре 2023 года признал его виновным в трех эпизодах мошенничества. Приговор вступил в законную силу, но причиненный ОАО «РЖД» ущерб мужчина до сих пор так и не возместил.

Согласно материалам дела, после командировок он предоставлял работодателю фиктивные маршрутные квитанции, в которых указывал завышенную стоимость авиабилетов. Таким образом, он получил возмещение большей суммы денежных средств в счет компенсации приобретенных проездных билетов, чем им фактически было затрачено.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: V102.RU (архив)