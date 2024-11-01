Общество

Прокуратура: в школах Волгоградской области не хватает 528 учителей

Общество 01.11.2024 09:04
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01.11.2024 09:04


Вопросы обеспечения доступности, качества и безопасных условий обучений несовершеннолетних обсудили накануне, 31 октября, на расширенном заседании коллегии под председательством прокурора Волгоградской области Дениса Костенко с участием областных и городских чиновников. Как сообщили V102.RU в региональном прокуратуре, на коллегии обсуждалась, в частности, проблемы недофинансирования и ненадлежащего технического состояния и материального оснащения образовательных организаций. В отдельных случаях это приводило к несчастным случаям среди учеников. В частности, не во всех образовательных организациях созданы условия для занятия учащимися спортом - ветхие спортзалы, недостаток спортивного инвентаря. Такие случаи отмечены в Волжском, Жирновском, Клетском, Нехаевском, Николаевском и Новониколаевском районах. Медкабинеты в некоторых школах не имели лицензий и необходимого оборудования. 
Но одной из главных проблем сферы образования является дефицит сотрудников общеобразовательных школ. Наблюдается рост количества вакантных должностей педагогических работников, отметили в прокуратуре: вакантными являются 1 017 должностей (5,8 % от общего числа ставок педагогов), из них – 528 учителей (3,2%). Не способствуют повышению спроса соискателей на занятие вакантных должностей нарушения трудовых прав педагогических работников. 
- Прокурорами пресечены факты несоответствия соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате наемных работников по отдельным муниципальным образованиям и образовательным организациям. Сохраняются бюрократизация педагогической деятельности, отвлечение времени учителей на выполнение дополнительной неоплачиваемой работы, - подчеркнули в надзорном ведомстве.
Рассматривался и вопрос обучения детей с ограниченными возможностями. В этой сфере прокуроры выявили недостаточное количество уроков с обучающимися на дому, не проведение корректирующих занятий с детьми психологами и дефектологами, а также не обеспечение доступности зданий школ для детей-инвалидов. 
Распространенными также являются нарушения при расследовании несчастных случаев, выразившиеся в не уведомлении или несвоевременном уведомлении о несчастном случае учредителя, недостатках при формировании комиссий по расследованию несчастных случаев, процедуре расследования, не принятии мер по устранению их причин и условий. Установлены факты ненадлежащей организации урочной деятельности 17 школ, превышения объема максимально допустимой в течение дня образовательной нагрузки. 
Кроме того, на коллегии прозвучала информация о фактах хищения бюджетных средств при реализации государственной и муниципальных программ развития образования, а также недостаточного финансирования программных мероприятий и нарушения при строительстве и ремонте школ.
Всего по результатам прокурорских проверок органами прокуратуры области установлено более 3 тыс. нарушений законодательства в сфере общего образования, опротестовано 708 правовых актов, предъявлено 291 исковое заявление, внесено 1607 представлений. По инициативе прокуроров к  дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 1,6 тыс. виновных лиц, для решения вопроса об уголовном преследовании в органы предварительного расследования направлено 5 материалов.

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