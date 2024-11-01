Прокуратура: в школах Волгоградской области не хватает 528 учителей





Вопросы обеспечения доступности, качества и безопасных условий обучений несовершеннолетних обсудили накануне, 31 октября, на расширенном заседании коллегии под председательством прокурора Волгоградской области Дениса Костенко с участием областных и городских чиновников. Как сообщили V102.RU в региональном прокуратуре, на коллегии обсуждалась, в частности, проблемы недофинансирования и ненадлежащего технического состояния и материального оснащения образовательных организаций. В отдельных случаях это приводило к несчастным случаям среди учеников. В частности, не во всех образовательных организациях созданы условия для занятия учащимися спортом - ветхие спортзалы, недостаток спортивного инвентаря. Такие случаи отмечены в Волжском, Жирновском, Клетском, Нехаевском, Николаевском и Новониколаевском районах. Медкабинеты в некоторых школах не имели лицензий и необходимого оборудования. Вопросы обеспечения доступности, качества и безопасных условий обучений несовершеннолетних

Но одной из главных проблем сферы образования является дефицит сотрудников общеобразовательных школ. Наблюдается рост количества вакантных должностей педагогических работников, отметили в прокуратуре: вакантными являются 1 017 должностей (5,8 % от общего числа ставок педагогов), из них – 528 учителей (3,2%). Не способствуют повышению спроса соискателей на занятие вакантных должностей нарушения трудовых прав педагогических работников. Но одной из главных проблем сферы образования является дефицит сотрудников общеобразовательных школ. Наблюдается рост количества вакантных должностей педагогических работников, отметили в прокуратуре: вакантными являются 1 017 должностей (5,8 % от общего числа ставок педагогов), из них – 528 учителей (3,2%). Не способствуют повышению спроса соискателей на занятие вакантных должностей нарушения трудовых прав педагогических работников.

- Прокурорами пресечены факты несоответствия соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате наемных работников по отдельным муниципальным образованиям и образовательным организациям. Сохраняются бюрократизация педагогической деятельности, отвлечение времени учителей на выполнение дополнительной неоплачиваемой работы, - подчеркнули в надзорном ведомстве. - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Рассматривался и вопрос обучения детей с ограниченными возможностями. В этой сфере прокуроры выявили недостаточное количество уроков с обучающимися на дому, не проведение корректирующих занятий с детьми психологами и дефектологами, а также не обеспечение доступности зданий школ для детей-инвалидов. Рассматривался и вопрос обучения детей с ограниченными возможностями. В этой сфере прокуроры выявили недостаточное количество уроков с обучающимися на дому, не проведение корректирующих занятий с детьми психологами и дефектологами, а также не обеспечение доступности зданий школ для детей-инвалидов.

Распространенными также являются нарушения при расследовании несчастных случаев, выразившиеся в не уведомлении или несвоевременном уведомлении о несчастном случае учредителя, недостатках при формировании комиссий по расследованию несчастных случаев, процедуре расследования, не принятии мер по устранению их причин и условий. Установлены факты ненадлежащей организации урочной деятельности 17 школ, превышения объема максимально допустимой в течение дня образовательной нагрузки. Распространенными также являются нарушения при расследовании несчастных случаев, выразившиеся в не уведомлении или несвоевременном уведомлении о несчастном случае учредителя, недостатках при формировании комиссий по расследованию несчастных случаев, процедуре расследования, не принятии мер по устранению их причин и условий. Установлены факты ненадлежащей организации урочной деятельности 17 школ, превышения объема максимально допустимой в течение дня образовательной нагрузки.

Кроме того, на коллегии прозвучала информация о фактах хищения бюджетных средств при реализации государственной и муниципальных программ развития образования, а также недостаточного финансирования программных мероприятий и нарушения при строительстве и ремонте школ.

Всего по результатам прокурорских проверок органами прокуратуры области установлено более 3 тыс. нарушений законодательства в сфере общего образования, опротестовано 708 правовых актов, предъявлено 291 исковое заявление, внесено 1607 представлений. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 1,6 тыс. виновных лиц, для решения вопроса об уголовном преследовании в органы предварительного расследования направлено 5 материалов.



