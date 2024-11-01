Общество

В Волгограде транспортную доступность Родниковой долины улучшат за счёт дачников

Общество 01.11.2024 10:57
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01.11.2024 10:57


В Волгограде жители микрорайона Родниковая долина, завалившие мэрию жалобами, продолжают получать официальные ответы. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на то, что городские власти не признают перегруженность общественного транспорта, а огромные очереди списывают на избалованность горожан, не желающих плотнее набиваться в автобусы, специалисты департамента городского хозяйства всё же задумались над решением сложившейся ситуации.

- Как показывают данные журнала выпуска транспортных средств на маршруте № 23а, в том числе подкрепленные системой ГЛОНАСС, от конечной остановки в микрорайоне Родниковая долина в последнюю проведенную проверку от 05.09.2024 с 06.30 до 07.30 часов было осуществлено 8 рейсов маршрута № 23а в 06.30, 06.45, 06.52, 06.59, 07.06, 07.13, 07.20, 07.27 часов. Таким образом, информация о длительном ожидании транспорта из микрорайона Родниковая долина не подтвердилась. В настоящее время из микрорайона Родниковая долина маршруты следуют в южную (№ 5а, № 15а) и северную (№ 23а, № 85) части города и соединяют микрорайон с основными магистралями Волгограда (1-я, 2-я продольные, пр. Жукова), где можно сделать пересадку на транспорт в любой район Волгограда, — говорится в документе с которым удалось ознакомиться журналистам.

Схожие отписки горожане регулярно получают от городских властей, ранее редакция ИА «Высота 102» уже сообщала о предыдущих итогах замеров транспортного потока. Тогда чиновники заверяли сигнализирующих о проблемах горожан в том, что транспорт отходит от конечной незаполненный, в связи с чем говорить о перегрузке транспортного направления нет никаких оснований.

Примечательно, что местные жители скептически относятся к итогам проверок городской администрации, массово сообщая о несоблюдении перевозчиками графиков движения автобусов.

- Транспорт в Родниковой долине — где он? 08:29, автобуса № 85 нет, хотя по времени он должен был прибыть в 08:21. Его нет ни на конечной, ни в окрестностях микрорайона. Стою уже 22 минуты. Вы издеваетесь? Пишете отписки, что всё нормально с транспортом, но по факту из Родниковой долины очень сложно уехать, — вновь через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» пожаловались горожане.

Однако, несмотря на отрицание самого факта наличия проблемы, в последних ответах городская администрация всё же сообщает о рассмотрении возможности усиления муниципальных автобусных маршрутов, обслуживающих Родниковую долину.

- В настоящее время на автобусном маршруте № 85 работает до 19 единиц подвижного состава, на маршруте № 5а – 6 единиц. По окончании дачного сезона, с ноября текущего года будет рассматриваться вопрос об увеличении количества подвижного состава на данных маршрутах, — подчеркивается чиновниками.

При этом, как быть жителям бурно развивающегося микрорайона с началом в апреле 2025 года нового дачного сезона, когда подвижной состав вновь будет отвлечён на обслуживание СНТ, властями не сообщается.

Отметим, бить тревогу из-за проблем с работой общественного транспорта жители Родниковой долины начали в сентябре 2024 года. По информации волгоградцев, ввод в строй новых домов, а также несоблюдение транспортными предприятиями расписаний ежедневно приводит к образованию в утренний час пик давки и очередей. Чтобы повысить шансы на покорение салона автобуса, горожане вынуждены выходить из дома на час раньше и садиться на транспорт не на ближайшей остановке, а на конечной.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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