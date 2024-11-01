Житель Волгоградской области добился наказания замглавы района

Мировой судья судебного участка №6 в Дубовском районе Волгоградской области привлек заместителя районного главы Алексея Елтонцева к административной ответственности за нарушения порядка рассмотрения обращения граждан , передает V102.RU.

Как уточнили в прокуратуре Волгоградской области, житель Дубовки пожаловался в надзорное ведомство на то, что не получил от администрации ответа по существу на свою жалобу.

- Гражданин 5 августа 2024 года обратился в администрацию Дубовского муниципального района Волгоградской области по вопросу организации отведения талых и дождевых вод от жилых домов по ул. Парковская г. Дубовки Волгоградской области. В нарушение требований законодательства ответ заявителю по существу поставленных в обращении вопросов заместителем главы Дубовского муниципального района Волгоградской области, ответственным за рассмотрение данной жалобы, не дан, - рассказала старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Решением суда чиновника наказали по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Только после вмешательства прокуратуры жителю наконец-то дали мотивированный ответ на обращение, а также решили его проблему.