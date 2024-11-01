Китайский внедорожник перевернулся на трассе Р-22 под Волгоградом

Происшествия 01.11.2024 11:57
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01.11.2024 11:57
В Новоаннинском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на федеральной автодороге. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 1 ноября, около 6-40 ч.
- На 700 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей Daewoo и китайского внедорожника BAW, - пояснили в главке.
В результате столкновения автомобиль Daewoo влетел в отбойник, а внедорожник перевернулся. В ДТП пострадал водитель авто южнокорейского производства.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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