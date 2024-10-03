Расследования

Сжегшего Коран и осужденного в Грозном Журавеля обвинили в измене государству

Расследования 03.10.2024 08:05
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03.10.2024 08:05


В государственной измене – по ст. 275 УК РФ – обвинили 20-летнего Никиту Журавеля, ранее осужденного в Грозном по п. «б» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотивам религиозной ненависти), ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), и приговоренного к трем с половиной годам колонии общего режима. Обвинительное заключение по уголовному делу о госизмене утвердила прокуратура Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя надзорного органа Оксану Черединину. 

По версии следствия, Журавель посредством мессенджера в сети Интернет инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В марте 2023 года фигурант уголовного дела направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, пролетающих самолетов военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России, – сообщила 3 октября Черединина. 

По ее словам преступные действия Журавеля были пресечены сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также проводили расследование данного уголовного дела о госизмене.

– Вину в содеянном Журавель полностью признал, – уточняет представитель волгоградской прокуратуры. 

Отметим, что рассматриваться уголовное дело будет Волгоградским областным судом. В настоящее время Журавель отбывает наказание в Чечне, откуда, вполне вероятно, будет этапирован в Волгоград для участия в новом судебном процесс. Второй вариант – участие осужденного Журавеля в процессе посредством ВКС. 

Санкция ст. 275 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. 

Напомним, что приговор по уголовному о хулиганстве и оскорблении чувств верующих Никите Журавелю огласил в феврале текущего года Висаитовский районный суд Грозного. Потерпевшими проходили 13 имамов грозненских мечетей.  Наказания в виде трех с половиной лет колонии общего режима для сжегшего Коран Журавеля просила гособвинитель Милана Байтаева. Столько суд и назначил. 

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