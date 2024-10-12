Андрей Бочаров поручил запустить движение СТ раньше срока. В ноябре





12 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверил ход реконструкции участка линии скоростного трамвая в границах ул. 39-й Гвардейской до ул. Землянского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, работы уверенно движутся к окончанию.

Городские власти доложили руководителю региона о том, что уже смонтированы 14 стрелочных переводов, установлены 129 опор контактной сети, завершается обустройство трамвайных проездов, прокладка дренажной канализации, сетей связи.

- Для горожан важно открыть движение скоростного трамвая. Учитывая высокую степень готовности этапа 2024 года — вы практически на полтора-два месяца идете с опережением, я прошу запустить в начале ноября движение по этому маршруту, — поставил задачу Андрей Бочаров.

Глава Волгограда Владимир Марченко подчеркнул, что сдача объекта должна была состояться в декабре, однако ударный темп, взятый рабочими, позволит запустить движение досрочно.

В очередной раз в мэрии подчеркнули, что запуск СТ не означает окончание работ. То, что строители не успели сделать во время приостановки движения скоростного трамвая, им предстоит постепенно доделывать по ночам и во время технологических перерывов.

Отметим, по данным властей, достичь стахановских темпов удалось благодаря ежедневной работе на объекте 80 специалистов и 20 спецмашин.

Фото: администрация Волгоградской области