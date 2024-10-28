Полсотни подозрительных личностей задержали ночью в центре Волгограда силовики

В Волгограде прошел очередной рейд полиции по ночным заведениям. Как сообщает ИА «Высота 102», при поддержке СОБРа оперативники побывали в игровых клубах и барах, расположенных в Центральном районе – на ул. Советской.





– Сотрудники УМВД России по Волгограду продолжают мероприятия, направленные на недопущение продажи контрафактного алкоголя в увеселительных заведениях, задержание лиц, находящихся в розыске, а также выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В рейдах также участвуют инспекторы ПДН, участковые, сотрудники Госавтоинспекции.

– Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обращают на выявление водителей с признаками опьянения, – уточняют в Главке.

Под проверки попадают автомобили с подложными государственными регистрационными знаками, либо вообще без знаков, а также с излишней тонировкой.

– По выявленным нарушениям ПДД сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы. В подразделения полиции доставлены 60 граждан, в том числе двое несовершеннолетних, которые находились ночью в общественных местах без сопровождения взрослых. На родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы, – подводят итоги прошедшего рейда в полиции.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области