В Волгограде столкнулись маршрутка №3с и Haval: есть пострадавшая

В момент аварии в салоне маршрутки находились пассажиры. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из них, 51-летняя женщина ударилась головой и была госпитализирована.
Происшествия 26.10.2024 14:44
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26.10.2024 14:44
В момент аварии в салоне маршрутки находились пассажиры. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из них, 51-летняя женщина ударилась головой и была госпитализирована.
В Кировском районе Волгограда сегодня, 26 октября, произошла авария с участием маршрутки №3с и китайского кроссовера Haval.Авария случилась в поселке Отрада около церкви. После удара «китаец» влетел в столб, который рухнул. Серьезные повреждения получил и микроавтобус.
В момент аварии в салоне маршрутки находились пассажиры. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из них, 51-летняя женщина ударилась головой и была госпитализирована.
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