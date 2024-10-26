Происшествия

В Волгограде столкнулись маршрутка №3с и Haval: есть пострадавшая

Происшествия 26.10.2024 14:44
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26.10.2024 14:44


В Кировском районе Волгограда сегодня, 26 октября, произошла авария с участием маршрутки №3с и китайского кроссовера Haval.
Авария случилась в поселке Отрада около церкви. После удара «китаец» влетел в столб, который рухнул. Серьезные повреждения получил и микроавтобус.
В момент аварии в салоне маршрутки находились пассажиры. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из них, 51-летняя женщина ударилась головой и была госпитализирована.


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