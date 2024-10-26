«Терпи, солдат»: в Волгограде малыш застрял пальцем в горшке

Сотрудники МУ «Служба спасения Волгограда» пришли на помощь ребенку, палец которого застрял в пластиковой спинке детского горшка. Об этой истории со счастливым финалом рассказали V102.RU в администрации города.
Трехлетний волгоградец решил подробно исследовать «ночную вазу», в результате чего мизинец правой руки оказался в ловушке. Родители пытались освободить опухший пальчик ребенка, но ничего не получалось.
Тогда испуганная мама вызвала спасателей. Специалисты, прибывшие на место, с помощью инструментов освободили руку мальчика. Ребенка успокаивали словами: «Терпи, солдат». Медицинская помощь малышу не потребовалась, а вот горшок теперь придется выкинуть.
Скриншот видео администрации Волгограда t.me