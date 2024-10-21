Под Волгоградом в ДТП с собакой у внедорожника оторвало задний мост

Происшествия 21.10.2024 10:14
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21.10.2024 10:14
ДТП случилось в Городищенском районе накануне, 20 октября. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 17-25 ч. на 953 км трассы «Волгоград-Москва»
Под колеса УАЗа попала собака, из-за чего водитель потерял управление, и автомобиль, у которого оторвало задний мост, перевернулся. В результате пострадал пассажир – его доставили в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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