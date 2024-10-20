Инкассаторская машина перевернулась в Волжском в результате ДТП





Очевидцы сообщают о ДТП с инкассаторской машиной, которая сегодня вечером, 20 октября, перевернулась на проезжей части в городе Волжском Волгоградской области после столкновения с легковушкой. Как сообщает V102.RU, местные паблики утверждают, что авария, в результате которой спецавтомобиль оказался на боку, произошла на границе 24-25 микрорайонов.

- Спасатели в настоящее время извлекают людей из автомобиля, - утверждают волжане. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Информация о ДТП уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: Жесть Волжского / t.me