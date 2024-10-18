Расследования

В Саратове задержали второго развратителя малолетней волгоградки

Расследования 18.10.2024 08:05
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18.10.2024 08:05


Подозреваемый в развращении малолетней жительницы Волгограда задержан в Саратове. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, мужчина стал уже вторым фигурантом дела, возбужденного по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении девочки. 
По данным следствия,  с мая по июнь 2021 года малолетняя жительница Волгограда стала жертвой трёх пользователей сети Интернет, которые в ходе переписки в одной из социальных сетей вынудили школьницу прислать им фотографии интимного содержания. На первоначальном этапе расследования сотрудникам областного управления СКР во взаимодействии с оперативными службами регионального Главка МВД удалось установить личность лишь одного злоумышленника. Мужчина был задержан по месту своего жительства в Ставропольском крае. Он уже привлечен к уголовной ответственности.
В то же время правоохранители не переставали разыскивать  двух других подозреваемых. 
- На днях удалось получить неопровержимые доказательства того, что к совершению одного из эпизодов причастен житель Саратова. Мужчина был задержан по месту его проживания. Он уже этапирован в Волгоград, где в ходе проведения с его участием следственных действий признался в содеянном, - пояснили в следственном управлении. 
У подозреваемого изъята компьютерная техника и электронные носители, по которым назначена судебная экспертиза. 
Третьего фигуранта дела также разыскивают. 

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