В военной части под Волгоградом открыли мемориал участникам СВО

Сегодня, 14 декабря, на территории военной части города Камышина Волгоградской области прошло торжественное открытие памятника участникам специальной военной операции, передает V102.RU со ссылкой на районную администрацию.
На открытии мемориала присутствовали местные жители, военнослужащие Камышинского гарнизона, родственники погибших воинов и представители власти.
В конце церемонии памятник освятил настоятель храма Пророка Божия Илии отец Георгий. Все присутствующие возложили цветы.
Фото: администрация Камышина / t.me