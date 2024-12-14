Общество

В хуторе под Волгоградом спасли замерзающего лебедя

Общество 14.12.2024 15:31
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14.12.2024 15:31


В хуторе Ветютнев Фроловского района Волгоградской области спасли лебедя, который остался на замерзшем озере вблизи реки Арчеда. Как сообщает V102.RU, на спасение лебедя вышел глава сельского поселения. 

Как ранее сообщалось информагентством, тревогу забили местные жители, которые обнаружили птицу, которая по неизвестной причине вовремя не улетела на юг вместе со своими сородичами и оказалась застигнута врасплох морозами.



В ближайшее время будет решатся вопрос о временном месте, где будет содержатся лебедь до окончания зимы. 

Видео: Юлия Полеева

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