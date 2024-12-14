Общество

«Это собака одного хозяина»: как живёт волгоградский «Хатико», пять дней не уходивший с места ДТП

Общество 14.12.2024 14:50
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14.12.2024 14:50


История овчарки, которая пять дней преданно ждала своего хозяина на месте аварии, тронула многих волгоградцев. Сегодня местный «Хатико» живет в приюте и не теряет надежды на встречу с близким человеком. О его непростой адаптации и попытках поверить новым людям - в материале ИА «Высота 102». 

Собравшись на рыбалку, мужчина взял с собой пса по кличке Гром и сел в машину. По пути водителю стало плохо – он потерял сознание и попал в аварию. Через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера скорой помощи. Автомобилиста увезли в реанимацию, а его преданная овчарка осталась в разбитой машине. Пять дней животное оставалось на месте и защищало территорию от любого излишнего внимания. Проникшись историей Грома, все это время его подкармливал водитель скорой помощи.

– Этот автомобиль стал для Грома единственной ниточкой, связывающей его с хозяином, поэтому он не уходил с места и при приближении людей вел себя крайне агрессивно, – рассказывает руководитель волгоградского зооцентра «Дино» Анжела Макарова. – Мы вышли на связь с близкими пострадавшего мужчины, однако выяснилось, что забрать собаку себе они не могут. Других вариантов у нас не было, поэтому мы определили Грома к себе. Сотрудник с позывным Татик через приоткрытую дверь машины смог усыпить собаку и привезти ее в центр. 

Испуганный и растерянный, в новой для себя обстановке пес не спешил знакомиться с сотрудниками центра. Принимая еду, он все же старался показать свой нрав, а после неизменно уходил в будку. 

– Мы понимаем состояние Грома, поэтому не навязываем ему свое внимание. Заходим в вольер, ставим еду и воду, убираем и выходим. В это время он отступает, прячется в будку и всячески выражает свое недовольство. Дело здесь вовсе не в трусости животного. Он отступает, потому что понимает: это не его территория. По правде говоря, история о преданности собаки несколько преувеличены. По одной из теорий все они делятся на два типа: собаки – бывшие шакалы или собаки – бывшие волки. Животные шакальего типа добры ко всем – у кого поводок, тот и хозяин.  Бывший волк более самостоятелен и силен. Им сложнее управлять, его сложнее приручить. Но, если вы его все же приручите, то получите друга на все времена. На мой взгляд, у Грома именно волчья сущность, – рассуждает волгоградский зоопсихолог Светлана Украинская. – Нет, он не злой и не хищный. Он самодостаточный, воспитанный крепкой мужской рукой пес. Большинство других собак уже на следующий день виляли бы перед нами хвостом и позволили хотя бы кому-то из специалистов себя погладить. С Громом сложнее. 

По мнению сотрудников зооцентра, неожиданное расставание с хозяином буквально выбило у овчарки почву из-под ног. Новое место жительство стало для него если не другой планетой, то уж точно другим государством, в котором он не знает ни языка, ни правил и устоев. 

– Сейчас он пытается показать мне, какой он злой и страшный пес. Подходит к ограждению, скалит зубы, но все же принимает еду и, отнеся ее в будку, продолжает лаять. Уже не с агрессией, а будто бы с нотками ворчания, – отмечает Светлана. – В этот момент я снова даю Грому кусочек и вижу, что он будто бы готов взять его с руки, войти в контакт с человеком. Но все-таки пока он осекается, так как не понимает, кто в этом месте свой, а кто – чужой. 

Как сложится судьба овчарки, чья история похожа на судьбу знаменитого «Хатико», покажет время. В волгоградском зооцентре не исключают, что Грому придется искать нового хозяина. 

– Пока родные пострадавшего в аварии мужчины не проявляли интереса к собаке. Если по состоянию здоровья он сам не сможет ухаживать за Громом, то, вероятнее всего, пес останется с нами, – рассуждает администратор зооцентра «Дино». – Сможет ли он довериться другому человеку? Да, в нашей практике было немало таких случаев. Помню, как однажды нам привезли ротвейлера, которого опасался сам хозяин. Больше десяти дней он не пускал меня на свою территорию, проявлял не показную, а вполне реальную агрессию и с остервенением грыз половник, на котором лежала его каша. Но потом он все же поверил мне, и автоматически стал доверять другим людям. Повторюсь, что с собаками с волчьей натурой в начале отношений действительно сложнее. Но после падения всех «барьеров» именно эти животные станут самым надежным плечом.

Текст: Виктория Чумакова, фото: Дино / vk.com

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