На трассах Волгоградской области в непогоду дежурят 239 спецмашин





С последствиями непогоды в Волгоградской области борются 239 единиц тяжелой техники. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации региона, работа с последствиями осадков усилена в северных, северно-западных и центральных муниципальных районах субъекта.

В борьбе с гололедицей и сильным снегом в минувшие сутки израсходовано 3,7 тонны песко-соляной смеси. Безопасный проезд на федеральных трассах обеспечивает 70 единиц спецтехники.

- Специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки, что позволяет оперативно реагировать на изменение погодных условий. Работа в штатном режиме продолжается, - уточнили в пресс-службе Волгоградской области.