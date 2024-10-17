Инфографика: какой полис ОСАГО выбрать?





Сфера автострахования и особенно ОСАГО в России продолжает развиваться, изменяться и совершенствоваться. Сейчас для автовладельцев существует масса полезных новшеств. Страховой рынок встраивается в современную действительность - создаются удобные сервисы, не только по приобретению полисов и оформлению ДТП, но и в части урегулирования. Обязательная «автогражданка» остаётся одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов, но не все успевают разобраться в изменениях. Давайте выясним, какие типы ОСАГО сейчас существуют, для чего они нужны и в каких случаях их стоит оформлять.

• Классический полис ОСАГО. Заключается ежегодно и пользуется спросом у большинства автомобилистов, у которых нет дополнительных пожеланий к стандартной автостраховке своей гражданской ответственности.

• Короткий полис ОСАГО. Этот вид полиса появился недавно, оформить его можно со 2 марта 2024 года. Он позволяет водителям застраховать автомобиль на срок от 1 дня до 3 месяцев, однако есть нюанс: совокупная цена нескольких коротких ОСАГО скорее всего будет выше по сравнению с его годовой версией.

• Полис ОСАГО с ограничением по периодам использования. По сути, это всё тот же классический полис, оформляющийся на год, однако период его использования ограничен временными рамками от 3 месяцев. Он подойдёт тем водителям, которые хотят застраховать автомобиль на определённый срок – например, дачный сезон.

• Полис с определённой целью эксплуатации. Этот вариант должны использовать, например, водители такси (по данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), в месяц заключается уже 27 тыс. договоров ОСАГО для такси).

• Мультидрайв. Это полис ОСАГО, в котором не указывают конкретных водителей. По закону, если водитель, управляющий автомобилем, не вписан в страховку, ему грозит штраф 800 рублей; открытая страховка поможет избежать этого. Стоит учесть, что, как правило, «мультидрайв» стоит дороже классического, и это обосновано. Так, по данным ЦБ РФ, аварийность по таким типам полисов на 90% выше, чем у полисов с ограниченным количеством водителей.

• Полис ОСАГО с расширением на Белоруссию. Начало действия таких полисов запланировано на январь 2025. Как отмечают законодатели, эта инициатива сделает более удобным передвижение по всей территории Союзного государства. Такой полис будет особенно удобен тем, кто живет на границе с Белоруссией или часто ездит на своем автомобиле в эту страну.

• Добровольное автострахование гражданской ответственности – ДСАГО. Оно не заменит обязательный полис, но пригодится в случае ДТП: например, если максимальной выплаты по ОСАГО не хватает для ремонта автомобиля потерпевшего, ДСАГО поможет покрыть оставшуюся сумму,а также другой ущерб, не покрываемый договором ОСАГО. Разница между ДСАГО и каско в том, что владелец полиса каско получит возмещение в случае порчи или угона своего автомобиля (вне зависимости от того, кто виноват в аварии), а по рассматриваемому добровольному страхованию компенсация положена не самому покупателю ДСАГО, а потерпевшим в ДТП.





Все вышеперечисленные полисы ОСАГО можно оформить онлайн всего за несколько минут. В период с января по июль 2024 года 66% всех полисов ОСАГО были оформлены дистанционно; ожидается, что эта цифра продолжит расти. По словам президента РСА Евгения Уфимцева, популярность е-ОСАГО связана в первую очередь с удобством процедуры: «Покупая полис онлайн, автовладельцы экономят своё время и силы, не тратя время на поездки в офисы своих страховых компаний, а пользуются простыми способами покупки полиса, например, приложениями страховщиков или их сайтами».

Фото из архива V102.RU