Федеральные новости

Путин подписал закон о списании кредитов с участников СВО

Федеральные новости 06.12.2024 12:49
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06.12.2024 12:49


Президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании долгов участников СВО по кредитам на сумму до 10 млн рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, списать задолженность будет возможно по кредитным договорам, заключенным до 1 декабря 2024 года, по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство.

Закон будет распространяться на мобилизованных, призывников и военных контрактников при прохождении военной службы для выполнения задач СВО. Также под эту категорию попадают граждане, не проходящие военную службу, но заключившие не ранее 1 декабря нынешнего года контракт для участия в военной операции, а также супруги этой категории граждан.

Вместе с этим закон также продлевает кредитные каникулы для бойцов СВО и членов их семей с 30 до 180 дней.

Документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

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