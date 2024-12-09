Федеральные новости

«Единая Россия» расширила народную программу, включив в нее положения 19 новых нацпроектов

Федеральные новости 09.12.2024 10:22
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09.12.2024 10:22


«Единая Россия» организует непрерывный контроль за реализацией новых национальных проектов, опираясь на обратную связь от местных жителей в регионах. Поручение использовать данный механизм для оценки эффективности работы Правительства в части реализации нацпроектов дал Президент. Партия представила свои предложения в каждый из них, сообщает сайт ER.ru.
— Народная программа «Единой России» синхронизирована с пока еще действующими национальными проектами. С нового года запускаются новые. В тесном взаимодействии с Правительством, федеральными и региональными органами исполнительной власти мы будем работать над выполнением целей и задач, которые в них отражены. Положения 19 новых национальных проектов будут зафиксированы в народной программе партии. Их мы примем 14 декабря на очередном съезде, — отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.
Он подчеркнул, что сейчас контроль за строительством и ремонтом объектов нацпроектов и народной программы проходит при непосредственном участии жителей регионов. Такой формат взаимодействия будет использоваться и с новыми нацпроектами, что позволит оперативно собирать обратную связь «с земли».
— Считаем этот механизм наиболее эффективным. Используем его при реализации программ строительства и капитального ремонта школ, общежитий вузов и колледжей, детских садов. В каждом регионе действует наш штаб, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они контролируют ход работ и сообщают о возможных проблемах на объектах. Это позволяет своевременно устранять недоработки, эффективнее расходовать средства и включать в программу больше объектов, — обратил внимание Якушев.
В частности, с 2019 года построено почти 1400 школ, где учатся 850 тысяч детей. Также создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет и введены в строй почти 1700 детских садов.
Непосредственное участие жителей обеспечивается и при благоустройстве общественных пространств и дворов. Ежегодно партия вместе с Минстроем проводят всероссийское голосование по выбору объектов. С 2018 года по всей стране благоустроено 95 тысяч общественных пространств и дворов.
Помимо этого, партия обеспечивает финансирование положений нацпроектов в бюджете. В частности, ежегодно выступает за увеличение финансирования на строительство дорожной сети. Это позволило за шесть лет существенно улучшить ее состояние — 85% дорог в крупнейших агломерациях соответствуют нормативным требованиям. По региональным дорогам этот показатель составляет всего 54%, а значит есть над чем работать.
За последние четыре года по всей стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, поставлено 174 тысячи единиц современного оборудования. А по народной программе «Единой России» построены и отремонтированы 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий, это повышает доступность медицинской помощи.
Владимир Якушев отметил, что реализация новых нацпроектов усилит страну, сделает ее еще более комфортной для семей с детьми, ускорит технологическое и экономическое развитие.
— Неизменной целью народной программы остается повышение качества жизни граждан, их благополучие. На это же нацелены нацпроекты. Поэтому при реализации народной программы и нацпроектов партия сможет обеспечить нужные решения законодательно, работая без проволочек и на результат, как и поручил Президент, — заключил Владимир Якушев.
Фото: пресс-служба ЕР.

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