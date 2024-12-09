«Кто не согласен – ищите работу»: чиновникам пригрозили увольнением за новогодние корпоративы

Запрет на веселое празднование предстоящего Нового года трудовым коллективам администрации запретил исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков. Об этом, как передает ИА «СарИнформ», он заявил накануне в социальных сетях.

По данным издания, в Саратовской области в связи с проведением специальной военной операции уже отменены праздничные салюты и гуляния. По словам Павла Суркова, для новогодних корпоративов сейчас тем более не время. В связи с этим руководитель города наложил запрет на праздничные мероприятия в мэрии и предложил искать работу не согласным с этим чиновникам.

– Кто с этим не согласен и не понимает ответственности, которая лежит на сотрудниках органов муниципальной власти, могут искать себе другое место работы, – цитирует Суркова ИА «СарИнформ».

Отметим, что планы сотрудников администрации Волгограда на конец декабря остаются неясными. Запрос с просьбой пояснить, будут ли проводиться праздничные мероприятия в Волгограде, редакция ИА «Высота 102» направила в пресс-службу мэрии.