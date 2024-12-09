Федеральные новости

«Кто не согласен – ищите работу»: чиновникам пригрозили увольнением за новогодние корпоративы

Федеральные новости 09.12.2024 07:53
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09.12.2024 07:53


Запрет на веселое празднование предстоящего Нового года трудовым коллективам администрации запретил исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков. Об этом, как передает ИА «СарИнформ», он заявил накануне в социальных сетях. 

По данным издания, в Саратовской области в связи с проведением специальной военной операции уже отменены праздничные салюты и гуляния. По словам Павла Суркова, для новогодних корпоративов сейчас тем более не время. В связи с этим руководитель города наложил запрет на праздничные мероприятия в мэрии и предложил искать работу не согласным с этим чиновникам. 

– Кто с этим не согласен и не понимает ответственности, которая лежит на сотрудниках органов муниципальной власти, могут искать себе другое место работы, – цитирует Суркова ИА «СарИнформ».

Отметим, что планы сотрудников администрации Волгограда на конец декабря остаются неясными. Запрос с просьбой пояснить, будут ли проводиться праздничные мероприятия в Волгограде, редакция ИА «Высота 102» направила в пресс-службу мэрии. 

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