Федеральные новости

В Госдуме планируют ввести штрафы за продажу энергетиков детям

Федеральные новости 09.12.2024 11:57
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09.12.2024 11:57


В Госдуме планируют ввести штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Как ранее сообщалось информагентством, ограничения на продажу энергетиков детям вступили в силу уже с 1 сентября этого года.

По мнению Володина, введение штрафов поможет сократить незаконную продажу вредных для несовершеннолетних газосодержащих напитков. Так, для физических лиц планируется ввести штраф до 50 тысяч рублей, для должностных лиц он будет составлять до 200 тысяч рублей, а для юридических – до 500 тысяч рублей.

– Принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережет взрослых от необдуманных поступков. Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям, – отметил Вячеслав Володин.

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