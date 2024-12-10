Федеральные новости

Владимир Якушев поздравил бойцов спецоперации с Днем Героев Отечества

Федеральные новости 10.12.2024 11:38
0
10.12.2024 11:38


В регионах по инициативе партии «Единая Россия» прошли церемонии гашения почтовых марок, открылись новые Парты Героя, состоялись уроки мужества.
– Мы выросли на примерах наших отцов, дедов, прадедов, защищавших страну в Великую Отечественную войну, а сегодня гордимся Героями современности – участниками спецоперации: живём с ними рядом, растим на историях их подвигов наших детей, воспитывая тем самым в них любовь к Родине и истинное чувство гордости за неё, – отметил в поздравлении с праздником врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Как сообщает сайт ER.ru, партийный проект «Историческая память» поддерживается по всей стране. Силами активистов партии сохраняется и увековечивается память тех, чей подвиг стал олицетворением мужества и верности Отечеству. Только на марках Почты России увековечены имена 30 Героев России. А памятные таблички с их именами появляются на домах и зданиях школ.
– Важно хранить и не позволять никому переписывать страницы нашей истории, – подчеркнул Владимир Якушев.
В День Героев Отечества по инициативе «Единой России» в обращение вышли 10 новых марок тиражом 45 тысяч штук каждая. На них увековечены генерал-майор Владимир Фролов, гвардии подполковник Иван Поздеев, подполковник Александр Аксенов, капитан Андрей Иванов, гвардии старший лейтенант Андрей Ковтун, гвардии старший лейтенант Игорь Насибуллин, гвардии старший лейтенант Шамиль Магомедов, гвардии ефрейтор Александр Власенков, полковник Алексей Катериничев, прапорщик Никита Гусев.
Марки также погасили и на малой Родине бойцов – в Санкт-Петербурге, Биробиджане, Благовещенске, Калининграде, Курске, Махачкале, Пскове, Саратове, Ставрополе, Сыктывкаре и Уфе.
Помимо этого, участники СВО, входящие в ряды «Единой России», получили награды. В том числе, «Золотую звезду» Героя России Президент Владимир Путин вручил депутату Госдумы от партии Дмитрию Саблину. Он командовал бригадой беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», сейчас является первым зампредом всероссийской общественной организации «Боевое Братство».
Уроки мужества и «Разговоры о важном» в регионах провели бойцы СВО, которые в этом году стали депутатами от «Единой России». Например, в Пермском крае с учениками Ильинской школы №1 встретился Денис Катаев, в Хабаровском крае – Всеволод Мохирев.
– Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеют статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находятся на огневом рубеже и освобождают города и сёла Донбасса, – они все наши Герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене Победы, – подчеркнул Владимир Якушев.
Участникам СВО партия уделяет особое внимание и в ходе избирательной кампании. Более 300 бойцов стали депутатами: партия организовала для них обучение в Высшей партийной школе и обеспечила сопровождение в ходе кампании. Депутаты – бойцы СВО вошли в число участников предстоящего съезда «Единой России», который состоится 14 декабря в Москве.
Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
09.12.2024 11:57
Федеральные новости 09.12.2024 11:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.12.2024 10:22
Федеральные новости 09.12.2024 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
09.12.2024 07:53
Федеральные новости 09.12.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.12.2024 16:48
Федеральные новости 07.12.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2024 17:09
Федеральные новости 06.12.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2024 15:02
Федеральные новости 06.12.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2024 13:43
Федеральные новости 06.12.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2024 12:49
Федеральные новости 06.12.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2024 10:54
Федеральные новости 06.12.2024 10:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.12.2024 11:22
Федеральные новости 05.12.2024 11:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.12.2024 06:33
Федеральные новости 05.12.2024 06:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.12.2024 18:37
Федеральные новости 04.12.2024 18:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.12.2024 15:05
Федеральные новости 04.12.2024 15:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.12.2024 12:03
Федеральные новости 04.12.2024 12:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.12.2024 15:42
Федеральные новости 03.12.2024 15:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:38
Андрей Бочаров показал Патрушеву и Устинову три заводаСмотреть фотографии
15:22
В Госдуме предложили штрафовать за незаконное производство и сбыт метанолаСмотреть фотографии
14:57
Жительница Волгоградской области скинула мужчину с балконаСмотреть фотографии
14:28
Балет-былину «Илья Муромец и перо Жар-птицы» представили на сцене «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
13:44
«Давно пора»: в Волгограде нашлись довольные сокращением пригородных маршрутокСмотреть фотографии
13:41
Депутаты одобрили кандидата Галину Аликову на пост главы облкомветеринарииСмотреть фотографии
13:32
Ветераны «Ротора» сыграют с болельщиками на «Динамо Арене»Смотреть фотографии
13:07
В Волгограде двое мужчин убили и закопали в огороде на даче своего приятеляСмотреть фотографии
12:55
Под Волгоградом осудят погубившего пенсионерку пьяного водителяСмотреть фотографии
12:55
Путин повысил в званиях главу СУ СК по Волгоградской области и его первого замаСмотреть фотографии
12:47
Депутаты рекомендовали Марину Морозову на пост главы облкомсельхозаСмотреть фотографии
12:11
Валерий Ростовщиков отметил неравнодушие госслужащих, общественников и журналистовСмотреть фотографии
12:03
Алексей Кидалов сохранит пост главы облкоминформтехнологииСмотреть фотографии
11:38
Опубликовано видео избиения цыганкой женщины в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Владимир Якушев поздравил бойцов спецоперации с Днем Героев ОтечестваСмотреть фотографии
11:15
Патрушев-старший и Устинов прилетели в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
11:13
Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»Смотреть фотографии
11:12
V102.RU: разлетевшееся на куски в центре Волгограда такси арендовали для покатушекСмотреть фотографии
10:46
Мигрант получил 7,8 лет за убийство земляка под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:32
Избитую в «Магните» покупательницу ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде предприниматель превратил мясной фарш в рыбуСмотреть фотографии
10:10
Новогодняя распродажа: в Волгограде объявили скидки на квартиры в новостройкахСмотреть фотографии
09:48
Гандболистки «Динамо-Синары» 10 декабря на выезде сыграют с клубом АГУ-«Адыиф»Смотреть фотографии
09:41
«Одна ушла своими ногами»: врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде на улице Рокоссовского во второй раз выросли сосныСмотреть фотографии
09:01
«Яндекс такси разорвало на части»: в страшном ДТП в центре Волгограда ранены пятероСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
Федералы в Волгограде разыскивают владельца грузовика с опасными отходамиСмотреть фотографии
06:56
В Волгограде УК заплатит полмиллиона рублей за потоп в двух квартирахСмотреть фотографии
21:37
«Неужели дождались?»: «Каустик» одержал первую победу в СуперлигеСмотреть фотографии
21:04
Волгоградцы сыграли «Ауфтакт» для Пахмутовой по ее рукописным нотамСмотреть фотографииCмотреть видео
 