Федеральные новости 10.12.2024 11:38
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10.12.2024 11:38
В регионах по инициативе партии «Единая Россия» прошли церемонии гашения почтовых марок, открылись новые Парты Героя, состоялись уроки мужества.
– Мы выросли на примерах наших отцов, дедов, прадедов, защищавших страну в Великую Отечественную войну, а сегодня гордимся Героями современности – участниками спецоперации: живём с ними рядом, растим на историях их подвигов наших детей, воспитывая тем самым в них любовь к Родине и истинное чувство гордости за неё, – отметил в поздравлении с праздником врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Как сообщает сайт ER.ru, партийный проект «Историческая память» поддерживается по всей стране. Силами активистов партии сохраняется и увековечивается память тех, чей подвиг стал олицетворением мужества и верности Отечеству. Только на марках Почты России увековечены имена 30 Героев России. А памятные таблички с их именами появляются на домах и зданиях школ.
– Важно хранить и не позволять никому переписывать страницы нашей истории, – подчеркнул Владимир Якушев.
В День Героев Отечества по инициативе «Единой России» в обращение вышли 10 новых марок тиражом 45 тысяч штук каждая. На них увековечены генерал-майор Владимир Фролов, гвардии подполковник Иван Поздеев, подполковник Александр Аксенов, капитан Андрей Иванов, гвардии старший лейтенант Андрей Ковтун, гвардии старший лейтенант Игорь Насибуллин, гвардии старший лейтенант Шамиль Магомедов, гвардии ефрейтор Александр Власенков, полковник Алексей Катериничев, прапорщик Никита Гусев.
Марки также погасили и на малой Родине бойцов – в Санкт-Петербурге, Биробиджане, Благовещенске, Калининграде, Курске, Махачкале, Пскове, Саратове, Ставрополе, Сыктывкаре и Уфе.
Помимо этого, участники СВО, входящие в ряды «Единой России», получили награды. В том числе, «Золотую звезду» Героя России Президент Владимир Путин вручил депутату Госдумы от партии Дмитрию Саблину. Он командовал бригадой беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», сейчас является первым зампредом всероссийской общественной организации «Боевое Братство».
Уроки мужества и «Разговоры о важном» в регионах провели бойцы СВО, которые в этом году стали депутатами от «Единой России». Например, в Пермском крае с учениками Ильинской школы №1 встретился Денис Катаев, в Хабаровском крае – Всеволод Мохирев.
– Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеют статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находятся на огневом рубеже и освобождают города и сёла Донбасса, – они все наши Герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене Победы, – подчеркнул Владимир Якушев.
Участникам СВО партия уделяет особое внимание и в ходе избирательной кампании. Более 300 бойцов стали депутатами: партия организовала для них обучение в Высшей партийной школе и обеспечила сопровождение в ходе кампании. Депутаты – бойцы СВО вошли в число участников предстоящего съезда «Единой России», который состоится 14 декабря в Москве.
Фото из архива V102.RU
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