Происшествия

В Волгоградской области в ДТП с КАМАЗом погиб человек

Происшествия 16.10.2024 14:23
0
16.10.2024 14:23


В Клетском районе Волгоградской области следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого утром 16 октября погиб мужчина. 

По информации ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 143-м километре дороги «Михайловка-Серафимович-Суровикино». Около 10.30 здесь столкнулись «двенадцатая» и «КАМАЗ».


– В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался. На месте аварии работает следственно-оперативная группа Отделения полиции, экипажи Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.  

Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.10.2024 11:36
Происшествия 16.10.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 11:08
Происшествия 16.10.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 10:04
Происшествия 16.10.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 09:01
Происшествия 16.10.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 21:01
Происшествия 15.10.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 20:19
Происшествия 15.10.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 19:55
Происшествия 15.10.2024 19:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 19:21
Происшествия 15.10.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 19:01
Происшествия 15.10.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 16:18
Происшествия 15.10.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 14:35
Происшествия 15.10.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 10:38
Происшествия 15.10.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 09:47
Происшествия 15.10.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 09:37
Происшествия 15.10.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 09:25
Происшествия 15.10.2024 09:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:14
Жители Волгоградской области стали чаще учиться онлайнСмотреть фотографии
15:39
Кассация поставила точку в деле о гибели 3 человек из-за мчавшегося на «красный» КАМАЗа в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
Коллекторов в Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
14:46
Садоводы в Волжском сняли видео с участием серых возчиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
«Врут, что дали тепло»: замерзающий житель Котово снял отчаянное видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волгоградской области в ДТП с КАМАЗом погиб человекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгограде окровавленный труп участника СВО нашли в лифте высоткиСмотреть фотографии
13:08
В колбасе из мяса кур птицефабрики «Краснодонская» нашли ветпрепаратСмотреть фотографии
13:02
СК: под Волгоградом сын в ходе ссоры оторвал уши собственной материСмотреть фотографии
12:18
Замерзших жителей Михайловки Волгоградской области обещали обогреть 17 октябряСмотреть фотографии
11:36
Очередное ДТП с маршруткой засняла камера в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
БФ «Синара» открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе проектов-2024Смотреть фотографии
11:08
В Волгограде таксист покалечил трех пассажиров в ДТП с маршруткой №29ССмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
В Волгограде оперативники вышли на убийцу по его кровавым следамСмотреть фотографии
10:31
ФСБ задержала волгоградца на напичканном фальсификатом и деньгами автоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Афериста из Новосибирска приговорили к 7 годам колонии за обман 16 волгоградцевСмотреть фотографии
10:04
На трассе Волгоград-Луганск КАМАЗ протаранил «семерку»: двое в больницеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде тепло официально подали в 2,5 тыс. домовСмотреть фотографии
09:35
Арбитражный суд Волгоградской области остался без светаСмотреть фотографии
09:01
Волгоградка в аэропорту лишилась привезенных из Турции зеркалСмотреть фотографии
08:38
На севере Волгоградской области 18 октября выпадет первый снегСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцы просят власти вглядеться в новый, но уже «померкший» скверСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
«Опоздавший» на СВО волгоградец отдал бойцам на фронт свой минивэн ToyotaСмотреть фотографии
08:06
Экс-гендиректора АО «Волгоградтранспригород» оштрафовали на 70 тысяч за растрату 420 тысячСмотреть фотографии
06:38
Берег Волгоградского водохранилища вместо песка засыпали битым кирпичомСмотреть фотографии
21:47
В Волгограде СК России проверяет сообщения о попытке изнасилования 15-летней школьницыСмотреть фотографии
21:25
Замглавы района в Волгоградской области оштрафовали за равнодушие к жителямСмотреть фотографии
21:01
Дотянули до дождей: в центре Волгограда лишили тротуаров ул. КраснознаменскуюСмотреть фотографии
20:19
Не было шансов: в Волгограде камеры засняли момент наезда самосвала на велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
В Волгограде на ул. Землячки самосвал насмерть задавил велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
 