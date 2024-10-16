В Волгоградской области в ДТП с КАМАЗом погиб человек





В Клетском районе Волгоградской области следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого утром 16 октября погиб мужчина.

По информации ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 143-м километре дороги «Михайловка-Серафимович-Суровикино». Около 10.30 здесь столкнулись «двенадцатая» и «КАМАЗ».





– В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался. На месте аварии работает следственно-оперативная группа Отделения полиции, экипажи Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области