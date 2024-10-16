Расследования

В колбасе из мяса кур птицефабрики «Краснодонская» нашли ветпрепарат

Расследования 16.10.2024 13:08
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16.10.2024 13:08


Волгоградский облсуд признал правомерным привлечение к ответственности птицефабрики «Краснодонская» в Иловлинском районе за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию Россельхознадзора РФ, в мае 2023 года в ведомство поступила информация, что при исследовании одного вида колбасы установлено несоответствие по показателю «Диклазурил». Данный препарат применяется для лечения птиц от некоторых болезней и используется в виде пищевой добавки. Выяснилось, что колбаса была изготовлена из сырья, выработанного на птицефабрике. 
Между тем, наличие остатков ветеринарных лекарственных препаратов, в том числе антимикробных препаратов, в продукции на этапе не допускается. 
По данному факту в июне 2023 года Управлением Россельхознадзора вынесено решение о проведении в отношении птицефабрики внеплановой выездной проверки в связи с наличием сведений о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Прокуратура Волгоградской области контрольное  мероприятие в форме выездной проверки согласовала.
В ходе проверки были  выявлены многочисленные нарушения правил содержания птиц на птицефабриках закрытого типа. По итогам инспекции юрлицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Также в адрес руководства птицефабрики выдали предписание об устранении выявленных нарушений в установленный законодательством срок. 
Однако на предприятии не согласились с такими выводами и потребовали в суде отменить штраф и прекратить производство по делу. В августе 2024 года Иловлинский районный суд в удовлетворении исковых требований предприятию отказал, после чего представители птицефабрики подали жалобу на этот вердикт в облсуд. Апелляционная инстанции оставила решение в силе. 

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